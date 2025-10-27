Drogensüchtige Natalie landet durch Tante auf Straßenstrich: "Die hat auch rumgehurt"

Frankfurt am Main - Für Drogenabhängige zählt im Leben meist nur eins: Geld beschaffen, um wieder neuen Stoff besorgen zu können. Zu ihnen zählt auch Natalie (33), die sich regelmäßig auf dem Straßenstrich im Frankfurter Bahnhofsviertel prostituiert.

Verkauft sich an Männer für den schnellen Sex: Natalie (33) finanziert ihre Drogensucht mit Prostitution. © RTLZWEI, Spiegel TV

Die 33-Jährige verkauft ihren Körper jetzt schon seit neun Jahren, erzählt sie in der neuesten Folge der RTLZWEI-Doku "Hartes Deutschland". Die Reporter sind dabei, als sie potenzielle Freier auf der Straße anspricht.

Und das alles für Crack und Alkohol - von beidem ist Natalie abhängig. Natürlich sei das ein "Scheißgefühl, aber wenn du in Not bist, dann ist das leider so", sagt sie.

Früher habe sie Einbrüche und Diebstähle samt Körperverletzung begangen, jetzt prostituiere sie sich eben, das gehe schneller und das Risiko sei geringer. Vermutlich meint sie das Risiko, erwischt zu werden.

Zur Prostitution gekommen sei sie durch ihre Tante. "Die hat auch rumgehurt, auf gut Deutsch gesagt, weil sie Schulden hatte", erzählt sie völlig abgeklärt. Die Traurigkeit in ihren Augen ist aber unübersehbar.

Auch Natalie selbst sei wegen finanzieller Probleme auf dem illegalen Straßenstrich gelandet. Erst danach "habe ich falsche Leute kennengelernt und die haben mich drauf gebracht". Drauf gebracht auf Crack.

Die Droge ist es auch, die sie betäubt, während sie über sich ergehen lässt, wofür die Männer sie bezahlen.