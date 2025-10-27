Drogensüchtige Natalie landet durch Tante auf Straßenstrich: "Die hat auch rumgehurt"
Frankfurt am Main - Für Drogenabhängige zählt im Leben meist nur eins: Geld beschaffen, um wieder neuen Stoff besorgen zu können. Zu ihnen zählt auch Natalie (33), die sich regelmäßig auf dem Straßenstrich im Frankfurter Bahnhofsviertel prostituiert.
Die 33-Jährige verkauft ihren Körper jetzt schon seit neun Jahren, erzählt sie in der neuesten Folge der RTLZWEI-Doku "Hartes Deutschland". Die Reporter sind dabei, als sie potenzielle Freier auf der Straße anspricht.
Und das alles für Crack und Alkohol - von beidem ist Natalie abhängig. Natürlich sei das ein "Scheißgefühl, aber wenn du in Not bist, dann ist das leider so", sagt sie.
Früher habe sie Einbrüche und Diebstähle samt Körperverletzung begangen, jetzt prostituiere sie sich eben, das gehe schneller und das Risiko sei geringer. Vermutlich meint sie das Risiko, erwischt zu werden.
Zur Prostitution gekommen sei sie durch ihre Tante. "Die hat auch rumgehurt, auf gut Deutsch gesagt, weil sie Schulden hatte", erzählt sie völlig abgeklärt. Die Traurigkeit in ihren Augen ist aber unübersehbar.
Auch Natalie selbst sei wegen finanzieller Probleme auf dem illegalen Straßenstrich gelandet. Erst danach "habe ich falsche Leute kennengelernt und die haben mich drauf gebracht". Drauf gebracht auf Crack.
Die Droge ist es auch, die sie betäubt, während sie über sich ergehen lässt, wofür die Männer sie bezahlen.
"Hartes Deutschland": Natalie wurde als Kind vergewaltigt - "Hat mein Leben zerstört"
"Auf einer Seite finde ich es halt sehr eklig, weil viele auch nicht sauberer sind wie wir auf der Straße. Und vor allem kriege ich dann die Bilder nicht aus dem Kopf, was mir damals als Kind passiert ist", so Natalie.
Sie offenbart, als 13-Jährige vergewaltigt worden zu sein. Sie wurde schwanger und bekam einen Jungen. "Ich liebe ihn trotzdem, aber ich habe ihn zur Adoption freigegeben, da hat er es besser. Aber es wird immer mein Sohn in meinem Herzen bleiben."
Das Erlebte hat die 33-Jährige nachhaltig geprägt. "Es hat mein Leben zerstört, hat mir das Herz gebrochen. Ich kann nicht Mutter sein, wie ich es wollte."
Stattdessen bestimmt das Crack ihr Leben, das sie zu einem anderen Menschen mache. Natalie möchte am liebsten raus aus der Prostitution, raus aus der Sucht, weiß aber, dass der Weg lang und schwer wird.
Sie sei schon zu lange dabei "und man braucht auch psychologische Hilfe. Gerade in meinem Fall, das schaffe ich nicht allein, da bin ich zu tief drin", gesteht sie resigniert. Da helfe wahrscheinlich nur noch eine Zwangsmaßnahme oder jemand, der sie an die Hand nimmt.
Die ganze Folge "Hartes Deutschland" aus Frankfurt seht Ihr am Montagabend um 20.15 Uhr bei RTLZWEI oder vorab auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI, picture alliance / Boris Roessler/dpa