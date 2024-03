Auffahrunfall mit 150 km/h, Halswirbel-Fraktur nach Sturz: Wenn Patienten keine Hilfe suchen

Halle (Saale) - Am gestrigen Dienstagabend gewährte die "RTLZWEI"-Reportage "Mensch Retter" wieder einen Einblick in die Arbeit von Feuerwehr, Rettungsdienst und Co. Unterschiedlichste Fälle hielten auch das Team des Hallenser Klinikums Bergmannstrost wieder in Atem.