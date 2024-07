Aus Peter wird Timo: Pforzheimer Rathauschef geht für TV-Show undercover!

Außerdem sei ihm erzählt worden, was in der Stadt geschehen müsse, damit sich die Menschen sicher fühlten.

Boch trifft dabei auf viele Menschen, die täglich im Dienst der Stadt unterwegs sind, spricht vor Ort mit Bürgerinnen und Bürgern, schaut sich Projekte an und hilft hier und da auch tatkräftig mit.

Ausgestrahlt wird die Sendung als "Undercover Boss Spezial" - denn erstmals stellt sich in diesem Format nach RTL-Angaben ein gewählter Politiker diesem Experiment. Sendetermin ist der 15. Juli, um 20.15 Uhr.

Für eine besondere Ausgabe der RTL -Sendung "Undercover Boss" unter die Bürger seiner Stadt und hört ihren Problemen und Sorgen zu. Dabei gibt sich Boch als TV-Kandidat Timo aus, der an der frei erfundenen Sendung "Die Stadtentdecker – Pforzheim hautnah" teilnimmt.

Eigentlich ist Boch in Pforzheim ziemlich bekannt - nicht alle fallen auf Bochs Verkleidung herein. Oder sie finden zumindest, dass er dem OB verdammt ähnlich sieht. Seiner Arbeit als vermeintlicher TV-Kandidat Timo tut das in den Tagen seiner Einsätze keinen Abbruch.

Apropos Verkleidung: Seine extra für die Undercover-Folge angefertigte Zahnschiene hat Boch noch, wie er kürzlich auf Instagram schrieb.