Naive Blondine geht Weiberheld auf den Leim: "Alles b**sen, was nicht bei drei auf dem Baum ist!"

Von Anna Gumbert

Thailand - Bachelor-Sternchen Franzi (28) ist nicht gerade für ihren guten Männergeschmack bekannt. In der neuen Folge von "Bachelor in Paradise" rennt sie erneut mit Anlauf lachend in die metaphorische Kreissäge - und das nicht nur einmal. Doch wartet am Ende vielleicht doch ein Happy End auf die naive Blondine?

Adela und Max genießen ihre Zweisamkeit. © RTL Schlitzohr Max (27) kehrt ganz beseelt von seinem Date mit der Schweizer Ex-Bachelorette Adela (30) zurück - schließlich hat sich der Charmeur trotz mieser Macho-Sprüche einen Kuss von seiner Traumfrau abstauben können. Doch halt - da war doch noch jemand in der Villa? "Natürlich steh' ich voll hinter dem Kuss mit Adela, es war ja nicht nur einer, sondern mehrere. Da hab ich keine Rücksicht auf Franzi genommen. Und das Franzi zu sagen, das ist keine leichte Aufgabe", fällt dem Weiberheld siedend heiß ein. Sein Geständnis stößt der Kasselerin natürlich unangenehm auf. "Das ist schön, dass du ein tolles Date hattest und ein Kuss gefallen ist", so die Blondine mit vor Tränen überlaufenden Augen. Als Übersprungshandlung beschließt Franzi jedoch lieber noch eine Schippe draufzulegen, statt den Rückwärtsgang zu starten und schlägt Max vor, wenigstens in der Nacht das Bett zu teilen. "Ich will neben Adela schlafen. Das macht einfach nur Sinn, dass wir jetzt auch kuscheln, wo wir uns schon geküsst haben", erklärt der Casanova - völlig verständlich!

Pam (26) versucht sich auf Alan (37) einzulassen. Das klappt nicht ganz so gut. © RTL

Ozan freut sich über neue Kandidatin: "Mein Type of Woman!"

Carina hat sich bereits vor der Show mit Max gedatet - ohne Erfolg. Was er in der Villa über sie erzählt, gefällt der 28-Jährigen gar nicht. © RTL Am nächsten Morgen scheint Franzi dann endlich einen klaren Kopf bekommen zu haben und spricht Klartext. "Das ist asozial und scheiße. Ich hab' keinen Bock da weiterzumachen und kein Bedürfnis, dich weiter kennenzulernen!", macht sie klar. Endlich! Doch kurz nachdem die 28-Jährige ihre Frau gestanden hat, bekommt sie die Chance, einen Mann ihrer Wahl auf ein Date mitzunehmen. Ihre Wahl fällt - trotz fallender Kinnladen aller Beteiligten - auf die wandelnde Redflag Max! Während Franzi und ihr toxisches Pendant auf ihr Wellness-Date fahren, steigt der Frauenanteil in der Villa um gleich zwei Neuankömmlinge: Fitness-Expertin Colleen (28) und Bachelor-Veteranin Carina (28) stoßen zur Truppe und zögern nicht, sich auf bereits "belegte" Männer zu stürzen. "Das ist genau mein Type of Woman", freut sich Ozan (26) und nimmt sich die blonde Colleen auf die Seite. Nicht gerade zur Freude von Pam, die aber im Schweizer Bachelor Alan (37) sogleich Ablenkung findet. "Das ist so ein toller Mann mit toller Energie, einfach ein guter Mann", stellt die 27-Jährige fest. Ach was!

Colleen (28) ist eine wahre Sportskanone und startet mit einem knackigen HIT-Workout in der Villa. © RTL

Bei Massage-Date kommt Max Franzi näher - obwohl er eigentlich schwer verliebt in Adela ist. © RTL

Na, wer ist denn da? Neuzugang Dennis (24) zieht kurz vor der Nacht der Rosen in die Villa ein. © RTL

Dritter Neuzugang ist was fürs Herz der "BIP"-Damen