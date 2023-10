"Bachelor in Paradise" 2023: Nachrücker enthüllt - SIE war schon im Dschungel und im Playboy

Diese Kandidaten sind von Beginn an bei "Bachelor in Paradise" 2023 dabei, sie bleiben jedoch nicht lange alleine. © RTL/Markus Hertrich

Nachdem RTL die ersten 13 Teilnehmer, unter denen sich sogar eine ehemalige "Bachelorette" befindet, bereits in der vergangenen Woche enthüllt hatte, legte der Sender am heutigen Donnerstag nach.

So wird es auch in der kommenden Staffel, die am 3. November 2023 beim Streaminganbieter RTL+ startet, wieder etliche Nachrücker geben, die erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Gruppe hinzustoßen, um frischen Wind ins Paradies zu bringen.

Es handelt sich um vier Single-Frauen und fünf Männer, die allesamt bereits aus dem Rosenshow-Kosmos stammen. Eine der Frauen ist sogar Wiederholungstäterin!

Karina Wagner (27) nahm bereits 2021 an "Bachelor in Paradise" teil und verliebte sich damals nach langem Hin und Her in Gustav Masurek. Nachdem ihre Beziehung zerbrochen war, trafen die beiden bei "Prominent getrennt" erneut aufeinander. Ein Liebes-Comeback gab es jedoch nicht, sodass die 27-jährige Niedersächsin bereit für das nächste Dating-Abenteuer ist.

Das für Fans der gepflegten Trash-TV-Unterhaltung bekannteste Gesicht unter den Nachrückern ist jedoch das von Cecilia Asoro (27).

Die Düsseldorferin hat schon an sechs Reality-Formaten teilgenommen - dazu zählt die "Bachelor"-Staffel von 2019 mit Andrej Mangold und die Krönung: das diesjährige Dschungelcamp! Während ihrer Zeit bei IBES schaffte es Cecilia sogar aufs Cover des Männermagazins "Playboy".