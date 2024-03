"Bachelors"-Finalistin fies angefeindet wegen Gewicht: Jetzt erzählt sie traurigen Hintergrund

Immer wieder lassen sich zahlreiche "Fans" über die Gewichtsveränderung der 27-Jährigen aus - ungefragt! Ein User ging sogar so weit und mutmaßte über eine gemeinsame Zukunft mit Bachelor Sebastian, wenn sie doch nur "das kleine Problem mit dem Gewicht in den Griff" bekäme.

Zu allem Überfluss musste die 27-Jährige in der Zwischenzeit auch so einige fiese Kommentare über ihr Gewicht über sich lesen. Anlass dafür ist unter anderem ein Foto aus dem Skiurlaub 2021!

Privat hatte sich die Kölnerin vor ihrer Teilnahme aber enorm unter Druck gesetzt wegen ihres Gewichts. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Thümling

Und Eva? Hatte nach eigener Aussage tatsächlich jahrelang Probleme mit ihrem Essverhalten und Gewicht.

"Ich hatte definitiv ein gestörtes Verhältnis zu Essen, weil ich mich irgendwann so reingesteigert habe in dieses Kalorienzählen und Tracken", gab die Beauty in ihrer Instagram-Story preis. Stattgefunden haben sollen diese Aktionen erst kurz vor ihrer Teilnahme am RTL-Format.

"Es ist einfach so, dass ich mich in meinem Leben nicht an eine Zeit erinnere, in der ich mal nicht über meinen Körper nachgedacht habe und es eigentlich immer nur darum ging, wie ich es schaffe, dünner, trainierter, schöner oder sonst was zu werden", offenbarte sie.

Die Einsicht etwas dringend verändern zu müssen, bekam sie schließlich, als sie Verabredungen mit Freunden hat sausen lassen. Der Grund: Kalorien sparen! "Ganz traurige, aber klassische Muster."

Ihre heutige Meinung zu Hatern und dem persönlichen Körpergefühl? "Es kommt nicht auf die Hülle an, sondern auf das, was wir im Herzen tragen."