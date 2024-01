Diese attraktiven Ladys buhlen um "Die Bachelors" - eine RTL-Neuerung überrascht alle!

Köln - In wenigen Tagen werden bei RTL wieder Rosen verteilt. Jetzt gab der Kölner Privatsender bekannt, welche Frauen um die Herzen des " Bachelor "-Doppelpacks buhlen werden!

Für internationales Flair sorgt Kim-Yva (29) aus Marbella. Die 29-Jährige betreibt in der Küstenstadt an der Costa del Sol ein Schmuckgeschäft und ist darüber hinaus auch noch als Personal Trainerin tätig.

Dennis Gries und Sebastian Klaus heißen die beiden Auserwählten . Das Duo glaubt nicht, dass es zwischen ihnen zu Konflikten kommen wird. "Bei 22 Frauen ist für jeden was dabei", betonte Dennis jüngst in einem Interview.

Vor wenigen Wochen sorgten die Verantwortlichen der Show mit der Ankündigung, dass sich in diesem Jahr gleich zwei Junggesellen parallel in das Liebesabenteuer stürzen, für einen echten Paukenschlag.

Mit Dennis Gries (30, l.) und Sebastian Klaus (35) gehen in diesem Jahr erstmals zwei "Bachelor" parallel auf die Jagd nach der großen Liebe. © RTL / Benno Kraehahn Bachelors

Mit Annika (30) und Brenda (26) sind außerdem noch zwei heiße Beautys aus Wien mit von der Partie. Auch Stephanie (28) stammt aus Österreich. Die 28-Jährige lebt in Linz und studiert Zeitbasierte Medienkunst.

Die Fans scheinen mit der RTL-Damenwahl durchaus zufrieden zu sein. Jedenfalls gibt es unter dem Instagram-Beitrag jede Menge Lob. So schreibt eine Userin beispielsweise: "Endlich mal Frauen und keine jungen Dinger!"

Neben der ungewöhnlichen Zahl der Rosenkavaliere sowie ihrer liebeshungrigen Bewerberinnen gibt es in diesem Jahr noch eine weitere gravierende Änderung - und die betrifft den Ablauf der Show.

"Die Bachelors" starten in Deutschland mit ihren Dates. Erst nach dem ersten Kennenlernen wird es dann zur großen Liebesreise weiter nach Südafrika gehen. Am 17. Januar geht es los. Eine Woche vorher sind die Folgen bereits in der Preview auf RTL+ zu sehen.