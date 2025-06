Diese "Die Bachelors"-Kandidatin hat "kein Problem mit einem zweiten Mann"

Hamburg - Ab dem 18. Juni suchen wieder zwei Bachelors die große Liebe auf RTL. Mit dabei ist auch Kandidatin Nadine M. (27) aus Hamburg . Die Wimpernstylistin hat nach ihrer letzten Beziehung mit "Lügnern, Selbstdarstellern und Untreue" abgeschlossen und wünscht sich nun einen Partner, der ihre Werte teilt. Im TAG24-Interview verriet sie, warum sie glaubt, dass sich Gegensätze eher abstoßen und was sie aus der Kuppelshow mitgenommen hat.

Nadine : Je älter ich werde, desto mehr merke ich einfach, dass ich Verständnis brauche für die Art und Weise, wie ich mein Leben angehe und lebe. Ich finde es schön, gemeinsame Interessen mit meinem Partner zu teilen und bin dementsprechend der Meinung, dass gleiche Ansichten auf verschiedene Bereiche im Leben zu mehr Harmonie in der Beziehung führen, mehr Verständnis und dementsprechend auch weniger Diskussionen.

Nadine : Ich persönlich bin eh nur auf eine Person fokussiert, wenn ich sie date. Also habe ich kein Problem mit einem zweiten Mann, es sind ja schließlich noch viele andere Teilnehmerinnen dabei.

Nadine : Ich habe die letzten Staffeln mit meinen Mädels gesehen und mir wurde oft auch bei Social Media geschrieben, dass ich in das Format passe. Als ich dann wieder Single war, dachte ich mir, dass ich mich ja einfach mal bewerben kann und dann ganz typisch gedacht: "Wenn es so sein soll, werde ich genommen, wenn nicht, dann nicht." Ich hatte keinerlei Erwartungen nach Einsendung meiner Bewerbung, aber die Erfahrung ist natürlich aufregend und ganz neu für mich.

TAG24: Nadine, was hat dich dazu bewogen, bei 'Die Bachelors 2025' mitzumachen? Gab es einen bestimmten Moment, der den Ausschlag gegeben hat?

In der diesjährigen Staffel verteilen Felix Stein (32, l.) aus Berlin und Martin Braun (35) aus Troisdorf die Rosen. © RTL

TAG24: Ehrlichkeit, Authentizität und Leidenschaft sind dir besonders wichtig. Wie schnell spürst du, ob ein Mann diese Eigenschaften wirklich mitbringt?

Nadine: Ich bin ehrlich, alle drei Eigenschaften auf Anhieb zu erkennen ist schwer, die einen lügen dich an, sind aber leidenschaftlich, die anderen sind authentisch, aber ihnen fehlt es dann an Empathie. Ich merke anhand meines Bauchgefühls oft ab der ersten Sekunde, ob der erste Eindruck Interesse weckt oder nicht, den Rest muss man mit der Zeit für sich herausfinden. Da sind wahrscheinlich auch eine Vielzahl an Faktoren wichtig, die man erst mal bemerken muss.

TAG24: Was macht für dich ein richtig gutes erstes Date aus?



Nadine: Wenn ich merke, dass ich nicht angespannt bin, sondern mich nach der ersten Aufregung drauf einlassen kann, ist es schon die halbe Miete. Ich mag gute Gespräche, ich achte dabei dann auch sehr auf meine Körperhaltung: Bin ich eher auf Distanz oder suche ich von Zeit zu Zeit mehr Nähe zu der Person? Wenn man nach dem ersten Date direkt Lust auf das nächste Date hat, ist es ein gutes Date gewesen.

TAG24: Wie würdest du das Dating-Leben in deiner Heimat Hamburg beschreiben?

Nadine: Das Dating-Leben in Hamburg ist vielfältig, aufregend, nimmt einem manchmal jegliche Hoffnung, aber trotzdem versucht es jeder weiterhin. Ich habe das Gefühl, dass Hamburg bei sowas ein Dorf ist, man weiß zu viel von anderen. Gerade die Dating-Apps geben einem das Gefühl, dass überall Konkurrenz ist, sich niemand wirklich auf eine Person konzentrieren kann und ich finde es eher schwierig in Hamburg.

TAG24: Was nimmst du für dich persönlich aus der Teilnahme an der Sendung mit, unabhängig davon, ob du dein "Perfect Match" gefunden hast?



Nadine: Ich persönlich nehme mit, dass ich jetzt noch mal andere Seiten von mir kennengelernt habe, unbedingt meinem Bauchgefühl folgen sollte, so wie ich es vorher auch schon getan habe, und ich jetzt das Kapitel "Vielleicht sollte ich mich dort eines Tages bewerben" abhaken kann.

Die neue Staffel "Die Bachelors" mit Felix Stein und Martin Braun startet am 18. Juni um 20.15 Uhr mit insgesamt zehn Folgen bei RTL. Auf RTL+ sind die ersten Folgen schon ab dem 11. Juni verfügbar.