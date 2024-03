Bachelor Sebastian Klaus blickt kritisch zurück: "Letzte, was du hättest machen dürfen"

Sebastian: Ja, auf jeden Fall. Genervt hat er mich tatsächlich nie. Das war mehr so ein: "Ach Gott, Dennis, warum machst du das? Du weißt doch, dass hier Kameras sind, dass du ein Mikro hast." Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit ihm Zeit zu verbringen, weil ich seine Art so amüsant finde.

Du machst dir natürlich viele Gedanken: Was wird da für ein Typ sein? Wie sieht der aus? Rückblickend betrachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, war das, glaube ich, das Beste, was mir passieren konnte, weil Dennis einfach ein wundervoller Mensch ist.

Sebastian: Das ist surreal. Irgendwo muss hier eine versteckte Kamera sein, dachte ich. Als ich dann gehört habe, dass wir zu zweit sind, war ich kurz so: "Habe ich irgendwas falsch gemacht in der Bewerbung, dass wir zu zweit auftreten müssen?" (lacht)

Die finale Entscheidung von Bachelor Sebastian Klaus (35), Kandidatin Larissa (30) die letzte Rose zu geben, sorgte für Aufruhr. © RTL

TAG24: Was sagst du im Nachhinein zu Larissas Sprüchen, besonders nach dem Dreamdate?

Sebastian: Dadurch, dass ich über die letzten Monate schon emotionale Distanz dafür entwickeln konnte, konnte ich das dann doch recht neutral sehen. Natürlich war ich überrascht über die ein oder andere Aussage. Ich kann ihren Humor aber ganz gut für mich abschätzen und wie sie das dann vielleicht gemeint hat. Aber wenn man sie gar nicht kennt, dann kommt das schon sehr platt rüber.

TAG24: Nach der Show habt ihr euch noch etwa drei Wochen getroffen. Wie war das?

Sebastian: Alles kam fast ausschließlich von mir. Sie hat sich nicht so wirklich darauf eingelassen, weil sie einfach ihre Mauer wieder hochgezogen hat.

TAG24: Larissa hat sich zum Ende selbst wie die Bachelorette dargestellt. Glaubst du, das war Absicht?

Sebastian: Na ja, auf Grundlage ihrer Reaktionen, glaube ich, war es schon so, dass sie darüber nachgedacht hat, mich kurz zappeln lassen zu wollen. Warum, konnte ich in dem Augenblick noch nicht so richtig nachvollziehen. Im Nachhinein denkt man sich schon: Das war jetzt echt komisch. Das ist das Letzte, was du hättest machen dürfen.

TAG24: Bereust du es im Nachhinein, nicht auf Leonie gehört zu haben? Hättest du dich im Umgang mit ihr rückblickend gerne anders verhalten?

Sebastian: Sie hätte damals auch einfach sagen können, dass es um Larissa geht. Das wäre so schon mal das Erste gewesen. Aber bei Leonie und mir waren tatsächlich andere Punkte viel relevanter. Das kommt in der Show ein wenig so rüber, als wäre das das Einzige gewesen, was mich bei ihr getriggert hat. Ich war schon vorher sehr verunsichert, ob diese Person wirklich zu mir passt. Das hat der Sahnetorte nur die Kirsche aufgesetzt.