Nach gescheiterter Beziehung: Diese "Die Bachelors"-Kandidatin sucht Toleranz - und mag es spicy

Hamburg - Fluch oder Segen? Als DJ und Barkeeperin ist Clara (27) häufig in Kontakt mit Männern. Dass es auch in diesem Jahr wieder zwei Single-Männer bei "Die Bachelors" geben wird, ist für Clara also kein Problem. Ist sie in einer Beziehung, hat die 27-Jährige nämlich nur Augen für ihn. Und Drama? Fehlanzeige. Auf Authentizität kommt es an. Was der Hamburgerin jedoch eher Sorge bereitet, ist es, zu verkopft an die ganze Sache ranzugehen.