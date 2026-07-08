Tränenreiche Überraschung beim "Bachelors"-Wiedersehen: "Schlag ins Gesicht"

Südafrika - Bachelor Sebastian (33) war sich so sicher mit Nadja (28), dass er sich bereits vor dem Finale für sie entschied . Doch beim Wiedersehen kommt der Schock. Ihre Kennenlernphase ist ganz anders verlaufen als erwartet. So ging es für " Die Bachelors " nach der Show weiter.

Nadja (28) fühlt sich falsch dargestellt. © RTL

Es hätte DIE Liebesgeschichte werden können, stattdessen stehen lediglich ein gebrochenes Herz und viele Vorwürfe im Raum.

"Das kommt für viele bestimmt überraschend", beginnt Sebastian und erklärt dann weiter: "Wir sehen uns tatsächlich das allererste Mal in Deutschland wieder."

Bereits in Kapstadt habe Nadja gemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Sebastian habe krampfhaft versucht, dass es zwischen den beiden funktioniert und ihr damit eher ein schlechtes Gefühl vermittelt.

In Deutschland löste sie dann schnell den Status "In einer Beziehung" und habe sich auch sonst stark distanziert.

Für Sebastian sei eine Welt zerbrochen. "Ich kann es nur mit einem Schlag ins Gesicht erklären", erzählt er.

Seiner Meinung nach habe Nadja es gar nicht erst probiert und tatsächlich scheinen ihr die Worte nahezugehen, doch aus einem anderen Grund als erwartet.

Die mittlerweile glücklich Vergebene kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten, weil sie sich ungerecht behandelt fühlt. Als würden ihre Emotionen nicht ernst genommen werden. "Ich bin Sebastian nichts schuldig", stellt sie klar und legt hinterher: "Ich werde bestimmt einen Shitstorm bekommen, ist mir egal."