Knallhartes Urteil von Bachelor-Mama: "Wird nicht die Mutter meiner Enkelkinder"

Südafrika - Zwar hat sich Sebastian (33) bei " Die Bachelors " schon frühzeitig für Kandidatin Nadja (28) entschieden , doch sein Mitstreiter Tim (35) ist noch lange nicht so weit. In der neunten Folge stehen für ihn die Dreamdates an, vorher muss er aber noch zwei Damen nach Hause schicken.

Tims (35) Mama Susanne hat ihren Sohn in Südafrika besucht und die verbliebenen fünf Damen unter die Lupe genommen. © RTL

Dabei bekommt der 35-Jährige Unterstützung von Mama Susanne, die er weinend in die Arme schließt, bevor er ihr seine übrigen fünf Kandidatinnen vorstellt: Noch dabei sind Vivien (28), Miri (28), Natalie (29), Chiara (33) und Kim (32).

Jeder von ihnen fühlt Tims Mutter kurzerhand auf den Zahn, versucht, sich in der wenigen Zeit von allen etwas nervösen Frauen ein Bild zu machen. Sofort bekommt der Zuschauer den Eindruck, dass sie Chiara und Vivi mag.

Bei Kim, die zweifellos zu den Favoritinnen des Bachelors zählt, nachdem es schon mehrere Küsse mit der hübschen Brünetten gegeben hatte, scheint Susanne aber skeptisch zu sein.

Nach dem Gespräch der beiden, in dem es um Gemeinsamkeiten mit Tim und einen möglichen Kinderwunsch geht, ist dessen Mama sich recht schnell sicher. "Ich glaube nicht, dass Kim die Mutter meiner Enkelkinder wird", prophezeit sie.

Sie sei sich unsicher, ob die Frankfurterin "für Fame da ist oder ob sie wirklich an ihm interessiert" sei. Im Gespräch mit ihrem Sohn offenbart Susanne, dass sie zwei Frauen nicht für passend hält. Welche das sind, bleibt dem Zuschauer verborgen.