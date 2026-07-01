Knallhartes Urteil von Bachelor-Mama: "Wird nicht die Mutter meiner Enkelkinder"
Südafrika - Zwar hat sich Sebastian (33) bei "Die Bachelors" schon frühzeitig für Kandidatin Nadja (28) entschieden, doch sein Mitstreiter Tim (35) ist noch lange nicht so weit. In der neunten Folge stehen für ihn die Dreamdates an, vorher muss er aber noch zwei Damen nach Hause schicken.
Dabei bekommt der 35-Jährige Unterstützung von Mama Susanne, die er weinend in die Arme schließt, bevor er ihr seine übrigen fünf Kandidatinnen vorstellt: Noch dabei sind Vivien (28), Miri (28), Natalie (29), Chiara (33) und Kim (32).
Jeder von ihnen fühlt Tims Mutter kurzerhand auf den Zahn, versucht, sich in der wenigen Zeit von allen etwas nervösen Frauen ein Bild zu machen. Sofort bekommt der Zuschauer den Eindruck, dass sie Chiara und Vivi mag.
Bei Kim, die zweifellos zu den Favoritinnen des Bachelors zählt, nachdem es schon mehrere Küsse mit der hübschen Brünetten gegeben hatte, scheint Susanne aber skeptisch zu sein.
Nach dem Gespräch der beiden, in dem es um Gemeinsamkeiten mit Tim und einen möglichen Kinderwunsch geht, ist dessen Mama sich recht schnell sicher. "Ich glaube nicht, dass Kim die Mutter meiner Enkelkinder wird", prophezeit sie.
Sie sei sich unsicher, ob die Frankfurterin "für Fame da ist oder ob sie wirklich an ihm interessiert" sei. Im Gespräch mit ihrem Sohn offenbart Susanne, dass sie zwei Frauen nicht für passend hält. Welche das sind, bleibt dem Zuschauer verborgen.
"Die Bachelors": Zweifelt Tim an den Absichten von Favoritin Kim?
Kurze Zeit danach muss sich Tim schon entscheiden, wen er auf die Dreamdates mitnimmt. Sollte seine Mama ihre Bedenken wegen Kim auch mit ihm geteilt haben, hatte dies keinen Einfluss auf seine Wahl. Nicht nur sie gehört zu den letzten drei Damen, auch Vivi und Miri dürfen sich auf tolle Erlebnisse in Namibia freuen.
Nach zwei traumhaften Dates ist Kim als Letzte an der Reihe. Die beiden machen eine Hubschrauber-Safari, bestaunen aus der Luft die Tiere im Nationalpark.
Beim anschließenden Essen wird allerdings klar, dass auch Tim wegen Kims Beruf - sie hat eine eigene Social-Media-Agentur - noch einige Zweifel an ihren Absichten hegt. Und so fragt er gerade heraus: "Ist das der Grund, warum du hier mitmachst?"
Die 32-Jährige verneint entsetzt, scheint überrumpelt, versucht aber, die Situation locker zu nehmen. Trotzdem sagt sie ihm auch offen: "Dass du nicht verstanden hast, dass ich dich gut finde, schockiert mich gerade, ehrlich gesagt."
Die Nacht verbringen die beiden dennoch zusammen, was es für Tim nicht leichter macht, sich bald entscheiden zu müssen. In der nächsten Folge ist es so weit.
Sebastian ist nach seinem Dreamdate indes nur noch verliebter in Nadja als zuvor. Und so verwundert es nicht, dass er ihr seine letzte Rose überreicht und die 28-Jährige diese auch annimmt. Der Beginn einer wunderbaren Zukunft?
Die neunte Folge von "Die Bachelors" könnt Ihr ab sofort bei RTL+ streamen. Sie läuft am 8. Juli außerdem ab 20.15 Uhr bei RTL.
Titelfoto: RTL