Bachelor haut alle übrigen Ladys raus - und das nur ihretwegen!
Südafrika - In der achten Folge "Die Bachelors" ereignet sich ein echter Paukenschlag: Sebastian (33) trifft eine folgenschwere Entscheidung und schickt alle Ladys nach Hause, die bislang um ihn gekämpft haben. Der Grund: eine einzelne Dame, die ihm offenbar ganz schön den Kopf verdreht hat ...
Da bis auf Miri (29) alle Kandidatinnen von Team Tim auf einem Gruppendate magische Momente erleben, nutzt Sebastian die Gunst der Stunde für eine unerwartete Verkündung in der Frauenvilla.
"Ich habe auch nicht gedacht, dass bei mir so schnell Gefühle entstehen können - für Nadja", beginnt der 33-Jährige seinen Monolog und spätestens jetzt wird jeder seiner übrigen Favoritinnen klar, was gleich folgen wird.
Seine Gefühle für Nadja (28) seien "echt" und inzwischen zu stark, als dass er die anderen Damen noch weiter kennenlernen wolle. "Ich habe auch gedacht, dass die Reise ganz anders wird [...]. Deswegen würde ich mich tatsächlich heute auch von euch verabschieden", offenbart der grinsende und scheinbar über beide Ohren verliebte Rosenverteiler.
Überhaupt nichts zu lachen haben hingegen Lia (25), Franzi (32), Katalina (24) und Josi (32). Für sie heißt es Koffer packen und ab nach Hause.
Während die eine Hälfte Verständnis dafür hat, kann die andere ihre Enttäuschung kaum verbergen.
Nadja lernt schon Sebastians Mutter kennen
"Ich hatte das Gefühl, wir konnten uns gar nicht zu 100 Prozent kennenlernen, weil er uns allen gar nicht die Chance gegeben hat", findet Lia, die sich gern das erste Mal in ihrem Leben verliebt hätte.
Franzi haut noch einen drauf: "Ich komme mir ein bisschen verarscht vor, weil meine Zeit ist ja kostbar. Ich habe auch Stolz und zu Hause was zu tun."
Die Einzige, die sich über Sebastians Entscheidung freut, ist Nadja. Bei einem Date lernt die 28-Jährige sogar schon die Mutter ihres "Fast"-Freundes kennen. Anschließend geht es für das Paar nach Namibia zu einem romantischen Dreamdate.
Ob die hübsche Stuttgarterin auch die letzte Rose erhält?
Im Gegensatz zu Sebastian geht bei Tim die Reise ganz normal weiter. Mittlerweile ist der schon drei Damen nähergekommen. Miri erhielt als Dritte bei einem Einzeldate einen Kuss.
Die achte Folge von "Die Bachelors" könnt Ihr ab sofort bei RTL+ streamen. Die Folgen laufen auch immer mittwochs und donnerstags um 20.15 Uhr bei RTL.
Titelfoto: Bildmontage: RTL (2)