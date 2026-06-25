Bachelor haut alle übrigen Ladys raus - und das nur ihretwegen!

Südafrika - In der achten Folge " Die Bachelors " ereignet sich ein echter Paukenschlag: Sebastian (33) trifft eine folgenschwere Entscheidung und schickt alle Ladys nach Hause, die bislang um ihn gekämpft haben. Der Grund: eine einzelne Dame, die ihm offenbar ganz schön den Kopf verdreht hat ...

Sebastian (33, l.) erklärt Bachelorkollege Tim (35) seine folgenschwere Entscheidung. © RTL

Da bis auf Miri (29) alle Kandidatinnen von Team Tim auf einem Gruppendate magische Momente erleben, nutzt Sebastian die Gunst der Stunde für eine unerwartete Verkündung in der Frauenvilla.

"Ich habe auch nicht gedacht, dass bei mir so schnell Gefühle entstehen können - für Nadja", beginnt der 33-Jährige seinen Monolog und spätestens jetzt wird jeder seiner übrigen Favoritinnen klar, was gleich folgen wird.

Seine Gefühle für Nadja (28) seien "echt" und inzwischen zu stark, als dass er die anderen Damen noch weiter kennenlernen wolle. "Ich habe auch gedacht, dass die Reise ganz anders wird [...]. Deswegen würde ich mich tatsächlich heute auch von euch verabschieden", offenbart der grinsende und scheinbar über beide Ohren verliebte Rosenverteiler.

Überhaupt nichts zu lachen haben hingegen Lia (25), Franzi (32), Katalina (24) und Josi (32). Für sie heißt es Koffer packen und ab nach Hause.

Während die eine Hälfte Verständnis dafür hat, kann die andere ihre Enttäuschung kaum verbergen.