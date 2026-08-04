45 Jahre altes Bier bei "Bares für Rares" verkauft: Händler wagt den Geschmackstest

Köln - Kann man das noch trinken? Ein Verkäufer möchte bei " Bares für Rares " mehrere Flaschen Bier aus dem Jahr 1981 loswerden. "Waldi" wagt sogar den Geschmackstest. Das Kuriose: Er hat die Pullen nicht einmal gekauft.

Jürgen (r.) und seine Ehefrau wollen bei "Bares für Rares" vier Bierflaschen aus dem Jahr 1981 verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Wo kommt das Bier her?", will Horst Lichter sofort wissen. Studio-Gast Jürgen erklärt ihm: "Die haben am 29. Juli 1981 geheiratet." Mit dieser Info kann der Moderator jedoch wenig anfangen. "Wer hat geheiratet?", hakt er irritiert nach und erfährt: "Diana und Charles!"

Experte Detlev Kümmel (58) nennt weitere Details. Demnach stammen die 330-Milliliter-Flaschen aus der britischen Brauerei Ind Coope - gegründet 1709. Dass zu "besonderen Anlässen ein Jubiläumsbier" hergestellt wurde, sei nicht so ungewöhnlich.

In diesem Fall stand die Trauung von Prinz Charles von Wales und Lady Diana Spencer im Fokus. "Das war 1981 ein Weltereignis", hebt der Sachverständige hervor und ergänzt: "Die Stückzahl der Flaschen war natürlich limitiert."

Lichter vermutet, dass das Bier trotz 45-jähriger Lagerung eventuell noch trinkbar sein könnte. Doch Kümmel schüttelt sofort den Kopf. Auch Jürgen hat Zweifel, hofft wegen des gestiegenen Flüssigbrotpreises aber dennoch auf sechs Euro pro Flasche - also 24 Euro.

"Für ein altes, schales Bier wäre das zu teuer", stellt der Experte klar. Er hält maximal bis 20 Euro pro Stück für realistisch. Macht insgesamt: 40 bis 80 Euro. "Super", freuen sich Jürgen und seine Ehefrau. Nur Lichter hadert: "Ich hätte es aber doch gerne probiert."