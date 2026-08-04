45 Jahre altes Bier bei "Bares für Rares" verkauft: Händler wagt den Geschmackstest

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Bier aus dem Jahr 1981 sorgt bei "Bares für Rares" für Aufsehen. "Waldi" wagt sogar den Geschmackstest. Das Kuriose: Er hat die Pullen nicht einmal gekauft.

Von Frederick Rook

Köln - Kann man das noch trinken? Ein Verkäufer möchte bei "Bares für Rares" mehrere Flaschen Bier aus dem Jahr 1981 loswerden. "Waldi" wagt sogar den Geschmackstest. Das Kuriose: Er hat die Pullen nicht einmal gekauft.

Jürgen (r.) und seine Ehefrau wollen bei "Bares für Rares" vier Bierflaschen aus dem Jahr 1981 verkaufen.
Jürgen (r.) und seine Ehefrau wollen bei "Bares für Rares" vier Bierflaschen aus dem Jahr 1981 verkaufen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Wo kommt das Bier her?", will Horst Lichter sofort wissen. Studio-Gast Jürgen erklärt ihm: "Die haben am 29. Juli 1981 geheiratet." Mit dieser Info kann der Moderator jedoch wenig anfangen. "Wer hat geheiratet?", hakt er irritiert nach und erfährt: "Diana und Charles!"

Experte Detlev Kümmel (58) nennt weitere Details. Demnach stammen die 330-Milliliter-Flaschen aus der britischen Brauerei Ind Coope - gegründet 1709. Dass zu "besonderen Anlässen ein Jubiläumsbier" hergestellt wurde, sei nicht so ungewöhnlich.

In diesem Fall stand die Trauung von Prinz Charles von Wales und Lady Diana Spencer im Fokus. "Das war 1981 ein Weltereignis", hebt der Sachverständige hervor und ergänzt: "Die Stückzahl der Flaschen war natürlich limitiert."

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Lichter vermutet, dass das Bier trotz 45-jähriger Lagerung eventuell noch trinkbar sein könnte. Doch Kümmel schüttelt sofort den Kopf. Auch Jürgen hat Zweifel, hofft wegen des gestiegenen Flüssigbrotpreises aber dennoch auf sechs Euro pro Flasche - also 24 Euro.

"Für ein altes, schales Bier wäre das zu teuer", stellt der Experte klar. Er hält maximal bis 20 Euro pro Stück für realistisch. Macht insgesamt: 40 bis 80 Euro. "Super", freuen sich Jürgen und seine Ehefrau. Nur Lichter hadert: "Ich hätte es aber doch gerne probiert."

Das Flüssigbrot wurde damals anlässlich der Trauung von Prinz Charles von Wales und Lady Diana Spencer in limitierter Stückzahl gebraut.
Das Flüssigbrot wurde damals anlässlich der Trauung von Prinz Charles von Wales und Lady Diana Spencer in limitierter Stückzahl gebraut.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares
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"Bares für Rares"-Händler öffnet 45 Jahre altes Bier mit Ehering

Kulthändler Walter "Waldi" Lehnertz (59) hat die Pullen zwar nicht ersteigert, lässt sich eine Kostprobe aber natürlich nicht entgehen.
Kulthändler Walter "Waldi" Lehnertz (59) hat die Pullen zwar nicht ersteigert, lässt sich eine Kostprobe aber natürlich nicht entgehen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Im Händlerraum nimmt Daniel Meyer (53) das Bier als Erster genauer unter die Lupe und murmelt: "Das ist eine alte Flasche aus den 1960er-, 1970er-Jahren." Erst Benjamin Leo Leo (53) erkennt die royale Hintergrund-Story der Mitbringsel.

"Ich warte schon seit Jahren, dass eine gute, alte Flasche Wein kommt. Jetzt kommt Bier - dann nehmen wir halt das", zeigt sich Meyer enttäuscht, aber doch auch interessiert. Das erste Gebot kommt jedoch von Walter "Waldi" Lehnertz (59): Er bietet 40 Euro.

Etwas grummelig schiebt der Kulthändler dann noch hinterher: "Das kostet eine halbe Kiste Bier." Sein Kollege Jan Cizek (50) erhöht daraufhin auf 50 Euro. Meyer kontert mit einem traditionellen Waldi (80 Euro) und zückt bereits sein Portemonnaie …

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Da meldet sich plötzlich noch einmal Leo Leo zu Wort. "Moment, ich biete 90 Euro", ruft er. "Wenn wir jetzt eine Flasche aufmachen, steige ich aus", dealt Meyer - mit Erfolg. Lehnertz öffnet das alte Hochzeitsbier mit seinem Ehering und probiert als Erster. Sein ehrliches Fazit: "Schmeckt nach Erde und Essig - aber nicht schlecht."

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

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