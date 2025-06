Ahnungsloser "Bares für Rares"-Gast will nur 300 Euro, dann kommt es zur Sensation

Köln - Ein Rentner möchte sich bei " Bares für Rares " nach mehr als 50 Jahren von einem Ölgemälde trennen. Was es wert ist, weiß er nicht. Im Händlerraum wird aus dem bescheidenen Wunschpreis eine unerwartete Sensation!

Alles in Kürze

"Bares für Rares"-Kandidat Günni aus Bochum möchte in der ZDF-Trödelshow ein über 50 Jahre altes Ölgemälde verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Verkäufer Günni aus Bochum hat ein Blumen-Stillleben mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht, in der Hoffnung, "einen Liebhaber zu finden, der es zu schätzen weiß". Horst Lichter (63) schließt "Öl auf Leinwand" aus - und liegt damit völlig daneben.

"Das IST Öl auf Leinwand!", belehrt ihn Friederike Werner eines Besseren. Natürlich weiß die Expertin aber noch mehr Wissenswertes zu berichten. So sei das Werk etwa durch die Hand des Niederländers Frans David Oerder (1867-1944) entstanden.

Weiter hebt die Kunsthistorikerin hervor, dass das Objekt wahnsinnig "expressiv" sei, was in erster Linie mit der "starken Farbigkeit" und den Blumen zusammenhänge, "die einem so prägnant entgegenkommen". Der Zustand sei "altersgemäß gut".

Anschließend stellt Lichter die Gretchenfrage: "Günni, was möchtest du haben für dieses Bild?"

Die Antwort kommt dem gelernten Einzelhandelskaufmann nur zögerlich über die Lippen, da er den Wert nicht abschätzen kann. "Ich hatte mir 300 Euro überlegt?!", stammelt er verlegen. Damit ist Werner jedoch überhaupt nicht einverstanden.

Für das "kleine, zunächst bescheiden wirkende, aber besonders schöne Bild" könne er durchaus 500 bis 800 Euro verlangen, flötet die Expertin zur großen Überraschung des Rentners freudig heraus.