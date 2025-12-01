Ahnungsloser Verkäufer macht Fehler bei "Bares für Rares": Horst Lichter schreitet sofort ein
Köln - Gott sei Dank gibt es Moderator Horst Lichter (63) bei "Bares für Rares"! Das wird sich auch Helmut Ganter (59) denken, der in der ZDF-Trödelshow zu Gast ist.
Der Geschäftsführer aus Offenburg in Baden-Württemberg möchte in den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln alte Manschettenknöpfe veräußern.
"Oh Gott, wie zuckersüß!", findet der frühere TV-Koch Lichter als er die Tiermotive auf den Schmuckstücken sieht und führt aus: "Ich kann meine Begeisterung kaum für mich behalten, die sind so schnuckelig."
Prominente Unterstützung bekommt der 63-jährige Entertainer von Expertin Wendela Horz (55). "Die sind super", so die Sachverständige.
Helmut habe die Manschettenknöpfe einst von seinem Schwiegervater geschenkt bekommen, der diese wiederum von seinem Großvater erhalten habe.
"Das Besondere sind die Einsätze", erklärt die Expertin über die Mitbringsel aus 585er-Gold die um 1900 gefertigt wurden.
"Bares für Rares"-Händler duellieren sich um Manschettenknöpfe
Seit 1860 seien die Glaskunstwerke jedoch schon bekannt und auch sehr beliebt gewesen. Demnach seien sie aus England weiter zu Juwelieren verschifft und anschließend in Gold gefasst worden, wie die 55-jährige Sachverständige weiß.
Die mitgebrachten Objekte seien laut Punze aus Wien und zeigen einen Spitz, Dackel, Jack-Russell-Terrier, Pinscher und einen Border Collie auf der Nadel.
"Oft wurden eigene Hunde porträtiert, denn sie wurden gerne getragen", erklärt die Expertin.
Als es um den Wunschpreis geht, macht der Geschäftsführer aus Offenburg jedoch einen großen Fehler. Trotz der wohlwollenden Worte von Wendela Horz will er nur 100 Euro haben.
Daher fällt ihm Horst Lichter ins Wort und schreitet ein. "Mir ist das zu wenig", macht der 63-Jährige klar und behält damit Recht. Denn die 55-Jährige schätzt alle Mitbringsel zusammen auf 1000 bis 1200 Euro!
Im Händlerraum kommen die Schmuckstücke ebenfalls gut an, doch als Elisabeth Nüdling (45) 650 Euro bietet, kommt das Ganze ins Stocken. Als Helmut dann jedoch den Schätzpreis verrät, geht die Bieterei weiter. Am Ende ist es jedoch die 45-jährige Händlerin, die für 1000 Euro den Zuschlag erhält. "Juhu, wie toll, eine große Freude", jubelt sie.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares