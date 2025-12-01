Ahnungsloser Verkäufer macht Fehler bei "Bares für Rares": Horst Lichter schreitet sofort ein

Gott sei Dank gibt es Moderator Horst Lichter bei "Bares für Rares"! Das wird sich auch Helmut Ganter (59) denken, der in der ZDF-Trödelshow zu Gast ist.

Von Florian Fischer

Köln - Gott sei Dank gibt es Moderator Horst Lichter (63) bei "Bares für Rares"! Das wird sich auch Helmut Ganter (59) denken, der in der ZDF-Trödelshow zu Gast ist.

Helmut Ganter (59) aus Offenburg möchte bei "Bares für Rares" Manschettenknöpfe verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares Der Geschäftsführer aus Offenburg in Baden-Württemberg möchte in den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln alte Manschettenknöpfe veräußern. "Oh Gott, wie zuckersüß!", findet der frühere TV-Koch Lichter als er die Tiermotive auf den Schmuckstücken sieht und führt aus: "Ich kann meine Begeisterung kaum für mich behalten, die sind so schnuckelig." Prominente Unterstützung bekommt der 63-jährige Entertainer von Expertin Wendela Horz (55). "Die sind super", so die Sachverständige. Bares für Rares Eklat bei Bares für Rares: Horst Lichter überschreitet mit geschmacklosem Witz Grenze Helmut habe die Manschettenknöpfe einst von seinem Schwiegervater geschenkt bekommen, der diese wiederum von seinem Großvater erhalten habe. "Das Besondere sind die Einsätze", erklärt die Expertin über die Mitbringsel aus 585er-Gold die um 1900 gefertigt wurden.

Die Schmuckstücke wurden um 1900 herum aus 585er-Gold gefertigt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Bares für Rares"-Händler duellieren sich um Manschettenknöpfe