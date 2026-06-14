Außergewöhnliche Seltenheit bei "Bares für Rares": Verkäufer nach Expertise sprachlos

Köln - Bei " Bares für Rares " sind unscheinbare Schätze keine Seltenheit. Doch diese Objekte aus Japan entpuppen sich als gewaltige Rarität und lassen sogar den Experten schwärmen.

Angelika und Ulrich Prevoo bringen eine außergewöhnliche Sammlung mit zu "Bares für Rares". © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Angelika und Ulrich Prevoo aus Hagen kommen mit einer außergewöhnlichen Sammlung in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Das Ehepaar habe das Konvolut aus zwölf kunstvollen, japanischen Messergriffen auf einem Antikmarkt entdeckt. "Es gefiel uns. Es sprach uns einfach an", verrät die Verkäuferin. Besonders "die ganze Ornamentik" habe den beiden gefallen, wie Ulrich preisgibt.

"Ja, die ist irre!", findet auch Moderator Horst Lichter (64), der das Wort an Experte und Japan-Kenner Detlev Kümmel (58) übergibt.

"Das nennt sich Kozuka. Kozuka ist ein Griff", weiß der Sachverständige, der ausführt: "Hier kommt eine Messerklinge hinein."

Zudem könne der 58-Jährige erkennen, dass die Griffe aus der Zeit zwischen 1830 und 1868 stammen. "Im Prinzip ist das das Taschenmesser des Samurai", so der Experte.

Man sehe "Dinge aus dem Leben in Japan, die Languste, die Zikade, Gänse", erklärt Kümmel und ergänzt: "Wir haben das Landleben oder die Natur vor Augen."