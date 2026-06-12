"Bares für Rares"-Gäste wollen nur 80 Euro, doch ZDF-Händler sprengen Preis komplett

Köln - Eine rätselhafte Maschine sorgt bei " Bares für Rares " für staunende Blicke. Am Ende kassieren die Verkäufer einen nie für möglich gehaltenen Preis.

Ramona und Micha (r.) haben eine sogenannte Gravier-Punktier-Maschine mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Wie Ramona und Micha im Gespräch mit Horst Lichter (64) berichten, haben sie einem Freund einst beim Ausmisten der Garage geholfen und dafür zur Belohnung unter anderem das in der Trödelshow feilgebotene Fundstück erhalten.

Als Experte Detlev Kümmel (58) an dem Objekt dreht, vermutet der Moderator zunächst eine Spieluhr. Kurz darauf schwenkt er jedoch um und tippt auf einen "Tätowierer". Am Ende liegt er mit beiden Annahmen völlig daneben.

Laut dem Sachverständigen, den Lichter im Verlauf der Begutachtung liebevoll als "das Spielkind vor dem Herrn" betitelt, handelt es sich bei dem kuriosen Mitbringsel um eine sogenannte Gravier-Punktier-Maschine.

Das Model "Matador" kommt im originalen Karton und garantiert eine "sehr einfache Handhabung. Fertig zum Gebrauch für jedermann". Durch Aufziehen funktioniert das rein mechanische Gerät von 1910 wie eine Art Mini-Presslufthammer.

Um zu beweisen, dass der Messing-Apparat auch heute noch tadellos arbeitet, graviert er die stilisierten Initialen D und K in seine Lupe. Lichter blickt auf das Resultat und scherzt: "Du könntest dich selbstständig machen."