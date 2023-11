Bares für Rares: 100 Jahre altes Ei sorgt für Ekstase - Lichter mahnt: "Weiteratmen!"

Köln - In der XXL-Herbst-Ausgabe von " Bares für Rares " begrüßte Horst Lichter (61) seine Gäste am Mittwoch (15. November) auf Schloss Drachenburg. Ein Schmuckstück ragte dabei besonders heraus und sorgte für Schnappatmung!

In der XXL-Ausgabe von "Bares für Rares" landet am Mittwoch (15. November) ein echtes Fabergé-Ei auf dem Expertentisch. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der sagenumwobene Drehort hoch über dem Rhein bei Bonn ist der ideale Schauplatz für den Verkauf kostbarer Schätze und Schmuckstücke. Ein solches haben auch Verkäuferin Traci und ihre Tochter Allison mit in die Sendung gebracht.

Das Mutter-Tochter-Gespann präsentiert einen Anhänger, dessen Bedeutung sich dem Moderator zunächst wohl nicht erschloss. "Ich würde sagen: eine sehr kleine Melone an einem Goldkettchen", witzelte Lichter noch zu Beginn.

Seine Expertin Wendela Horz (53) wusste dagegen sofort Bescheid, welche Kostbarkeit da vor ihr auf dem Tisch lag. "Das hier ist ein Original von Fabergé." Das Ei ist eine Miniaturausgabe der Juwelierkunst aus dem zaristischen Russland.

Als Fabergé-Eier werden Schmuckstücke in Form von Ostereiern bezeichnet, die zwischen 1885 und 1917 in der Werkstatt von Peter Carl Fabergé in Sankt Petersburg gefertigt wurden. Sie sind unterem auch Thema im James-Bond-Klassiker "Octopussy".

Plötzlich war auch Lichter "begeistert". Fürsorglich versuchte er, die Anwesenden und sich selbst vor einer durch Begeisterung ausgelösten Atemnot zu bewahren. "Weiteratmen - ganz ruhig. Nicht, dass mir einer umfällt", mahnte der Schnauzbartträger.