"Bares für Rares": Als Horst Lichter DAS erfährt, verschlägt es ihm fast die Sprache

Köln - Ein Sammlerstück sorgt bei " Bares für Rares " für Ausnahmezustand: Horst Lichter (64) ist plötzlich in Flirtlaune, dann erfährt er von der Verkäuferin ein Detail, das er kaum fassen kann.

Martina und Rainer (r.) haben beim Ausmisten eine stylische Aviator-Brille entdeckt, die sie bei "Bares für Rares" zu Geld machen wollen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Bevor die Verkäufer das Studio betreten, probiert Bianca Berding (49) die mitgebrachte Sonnenbrille erst einmal selbst an. "Wow. Mein lieber Kokoschinski!", schwärmt der 64-Jährige beim Anblick seiner Expertin. Zufrieden gibt Lichter sich damit nicht: Er will auch!

Kaum hat er der ehemalige TV-Koch das Nasenfahrrad aufgesetzt, schaltet er in den Flirt-Modus. "Na, Schnuckelchen?", haucht er Berding entgegen. Die Blondine muss herzlich lachen. Dann erkundigt sie sich nach dem Trage-Gefühl. "Einfach geil", stellt Lichter klar.

Deshalb kann er auch nicht nachvollziehen, warum jemand das Eighties-Modell verkaufen möchte. Genau da kommen Martina und Rainer ins Spiel. Das Ehepaar hat ausgemistet. Die feilgebotene Brille sei nur eine von 500, wie die Verkäuferin preisgibt.

Lichter ist fassungslos: "Wie viele hast du? 500 Sonnenbrillen?", hakt er ungläubig nach. Martina nickt. Laut Berding stammt das Verkaufsobjekt aus der Edition "Wings" des New Yorker Unternehmens Bausch & Lomb, deren Tochterfirma Ray Ban ist.

Zu den ikonischen Designs von Ray Ban zählt die sogenannte Aviator-Brille, welche ursprünglich entwickelt wurde, um mit ihren verspiegelten Gläsern Piloten vor UV-Strahlung zu schützen. Martinas Modell kommt allerdings ohne die Verspiegelung daher.