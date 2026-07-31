"Bares für Rares": Als Horst Lichter DAS erfährt, verschlägt es ihm fast die Sprache
Köln - Ein Sammlerstück sorgt bei "Bares für Rares" für Ausnahmezustand: Horst Lichter (64) ist plötzlich in Flirtlaune, dann erfährt er von der Verkäuferin ein Detail, das er kaum fassen kann.
Bevor die Verkäufer das Studio betreten, probiert Bianca Berding (49) die mitgebrachte Sonnenbrille erst einmal selbst an. "Wow. Mein lieber Kokoschinski!", schwärmt der 64-Jährige beim Anblick seiner Expertin. Zufrieden gibt Lichter sich damit nicht: Er will auch!
Kaum hat er der ehemalige TV-Koch das Nasenfahrrad aufgesetzt, schaltet er in den Flirt-Modus. "Na, Schnuckelchen?", haucht er Berding entgegen. Die Blondine muss herzlich lachen. Dann erkundigt sie sich nach dem Trage-Gefühl. "Einfach geil", stellt Lichter klar.
Deshalb kann er auch nicht nachvollziehen, warum jemand das Eighties-Modell verkaufen möchte. Genau da kommen Martina und Rainer ins Spiel. Das Ehepaar hat ausgemistet. Die feilgebotene Brille sei nur eine von 500, wie die Verkäuferin preisgibt.
Lichter ist fassungslos: "Wie viele hast du? 500 Sonnenbrillen?", hakt er ungläubig nach. Martina nickt. Laut Berding stammt das Verkaufsobjekt aus der Edition "Wings" des New Yorker Unternehmens Bausch & Lomb, deren Tochterfirma Ray Ban ist.
Zu den ikonischen Designs von Ray Ban zählt die sogenannte Aviator-Brille, welche ursprünglich entwickelt wurde, um mit ihren verspiegelten Gläsern Piloten vor UV-Strahlung zu schützen. Martinas Modell kommt allerdings ohne die Verspiegelung daher.
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Horst Lichter unternimmt weiteren Flirt-Angriff auf Trödel-Expertin
Obwohl das Ehepaar die Brille samt Etui und Etikett in die ZDF-Sendung gebracht hat, weist sie starke Gebrauchsspuren auf. Berding entdeckt neben lockeren Bügeln auch einige Kratzer. Ist der Wunschpreis von 50 bis 80 Euro dennoch drin?
Klare Antwort der Expertin: ja. Und sogar noch mehr. Wie die 49-Jährige weiß, werde das Modell auf einschlägigen Plattformen teuer gehandelt. Aus diesem Grund taxiert sie den Wert auf "200 bis 250 Euro".
Nachdem Martina und Rainer in Richtung Händlerraum ausgebrochen sind, fordert Lichter seine TV-Kollegin auf, die Brille noch einmal aufzusetzen. Augenzwinkernd startet er den nächsten Flirt-Angriff: "Ohne Scheiß: Topmodel! - Ich geh den Ferrari holen."
Am Ende müssen sich jedoch beide von der rotverglasten Sonnenbrille trennen, denn nun sind die Händler am Zug. "Geiles Teil", so der Tenor im Verhandlungsraum. Vor allem Jos van Katwijk ist schwer angetan und kauft das begehrte Nasenfahrrad für 150 Euro.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares