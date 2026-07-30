Ahnungslose "Bares für Rares"-Gäste hoffen auf 999 Euro, dann erfahren sie: "Das ist viel zu wenig"
Köln - Ohne Ahnung, was es wert ist, wünscht sich ein Ehepaar bei "Bares für Rares" mal eben satte 999 Euro für sein Verkaufsobjekt. Doch die Expertin moniert sofort: "Viel zu wenig!"
"Meine Mutter hat es von ihrer Mutter geerbt", verrät Renate im Gespräch mit Horst Lichter (64). Die Verkäuferin ist zusammen mit ihrem Mann Helge aus Wangerooge in das Pulheimer Walzwerk gereist. Im Gepäck: eine glitzernde Brosche.
Diese habe zu Hause immer nur in der Schublade gelegen, weshalb sie jetzt veräußert werden soll. Mehr weiß Renate nicht über das Schmuckstück. Laut Heide Rezepa-Zabel (60) handelt es sich um eine Trembleuse-Brosche (Dt.: Zitter-Brosche).
"Charakteristisch und namengebend ist diese Blüte in der Mitte, die zitternd aufgehängt wurde, über eine Drahtmontage über eine Flachspirale", doziert die Expertin. Besonders gefällt ihr der "sehr schöne, plastisch ausgearbeitete Blütenzweig".
Viele kleine Diamanten zieren Kronblätter und Blüte. Der Kranz in der Mitte besteht aus Rubinen, die einen größeren Diamanten in Altschliff umfassen. Der Zitter-Effekt und die naturalistische Ausformung deuten auf eine Herstellung zwischen 1860 und 1880 hin.
Auf die Frage nach dem Wunschpreis schlagen Renate und Helge eine Summe von 999 Euro vor, geben aber gleich zu: "Wir haben keine Ahnung." Rezepa-Zabel grätscht sofort dazwischen und stellt klar: "Das ist natürlich viel zu wenig!"
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Susanne Steiger und Daniel Meyer duellieren sich um Zitter-Brosche
Nach dieser Aussage funkeln die Augen von Horst Lichter sogleich mit den unzähligen Steinchen auf der Brosche um die Wette. Laut der Expertin ist das Objekt aus 14-karätigem Gold tatsächlich 3000 bis 4000 Euro wert. "Wahnsinn!", staunt Helge.
Im Verhandlungsraum zieht die zitternde Brosche sämtliche Händler in ihren Bann. "Das Schöne ist: Durch das Zittern funkeln die Steine schön im Licht", schwärmt Susanne Steiger (43). Auch Daniel Meyer ist begeistert. Sein Startgebot: 1000 Euro.
Die Juwelierin legt noch einmal 500 Euro obendrauf. Aufgeben will der 53-Jährige aber nicht so leicht. Es entbrennt ein Bieter-Zweikampf zwischen den beiden. Die 2000-Euro-Marke ist schnell geknackt und auch bei 3000 Euro ist noch nicht Schluss.
Erst als Steiger 3300 Euro aufruft, wirft Meyer das Handtuch. Mit einem tiefen Seufzer schiebt er das Schmuckkästchen mit der Brosche zu seiner Kollegin. "Ich zittere auch schon ein bisschen jetzt", freut sich Steiger. Und auch Renate und Helge sind begeistert: "Das war ein tolles Erlebnis!"
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares