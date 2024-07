"Bares für Rares"-Debakel: Expertin wirft 100.000 Euro in den Raum, doch Paar geht mit 180!

Köln - Dramatische Wende bei " Bares für Rares ": Ein Ehepaar fordert in der ZDF-Trödelshow eine stolze Summe für ihr Objekt. Doch die Expertise wird zum finanziellen Horror-Trip!

Das Ergebnis ist erschütternd: "Auch der hat mir bestätigt: Es ist leider kein Diamant. Es tut mir wirklich leid." Bei dem Ring handelt es sich um schnöden Modeschmuck. "Einen solchen Zirkonia kann man neu schon für 10 oder 20 Euro bekommen", so Horz.

Was die Sachverständige jedoch "vollends entsetzt", sind die doppelbrechenden Facettenkanten des Steins. Sie betont: "Ein Diamant sei einfachbrechend!" Um ihre letzten Zweifel zu beseitigen, macht die 54-Jährige den Multitest.

Doch seine Gäste und er werden schnell eines Besseren belehrt. "Das Erste, was mir auffiel, war, dass die Facettenkanten eine leichte Abnutzung zeigen. Das gibt es extrem selten bei Diamanten", analysiert Expertin Wendela Horz.

Renate und Ulrich Grundmann haben seit sechs Jahren einen Ring in ihrem Safe liegen. Jetzt soll er verkauft werden. Und Horst Lichter (62) kommt sofort ins Schwärmen: "Was ist das denn für ein Klunker? Mein lieber Scholli", staunt der Moderator.

Goldschmiedin Wendela Horz (54) ist bereits seit vielen Jahren als Expertin in der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" im Einsatz. © ZDF / Frank W. Hempel

Weil zumindest die Schiene des Ringes aus 585-er Gold besteht, taxiert die Expertin den Wert am Ende auf 120 Euro. Was für ein Debakel für das Ehepaar aus Voerde in Nordrhein-Westfalen.

Und als wäre der Schock nicht schon groß genug, verrät Horz noch ein weiteres Detail: "Wenn dieser Stein in dieser Größe jetzt eine Top-Qualität hätte, dann kann man da bei einem sehr schönen Exemplar schon mal 100.000 Euro für bezahlen!"

Da ist auch Horst Lichter fassungslos. "Jetzt bin ich platt", erklärt der frühere TV-Koch. Obwohl die Schätzung der Expertin stolze 5820 Euro unter dem Wunschpreis liegt, wollen die Grundmanns dennoch ihr Glück im Händlerraum versuchen.

"Das ist ein Diamant, nehme ich an", juchzt Fabian Kahl (32). "Das ist keiner", kontert sein Kollege Wolfgang Pauritsch (51). Ludwig Hofmaier (82) vermutet: "Sie hat den bestimmt als echt gekauft und ist reingelegt worden."

Am Ende bekommt Markus Wildhagen (58) den Zuschlag. Er legt für den Modeklunker 180 Euro auf den Tisch. Das Ehepaar nimmt an, wenn auch zähneknirschend.

"Bares für Rares" läuft von montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.