Ärger im Verkaufsraum: "Bares für Rares"-Händler geht Kollegen an

Köln - Dass ihr Besuch bei " Bares für Rares " so endet, haben die Verkäufer mit Sicherheit auch nicht gedacht. Doch ihr Objekt sorgt dafür, dass es im Verkaufsraum zu einem hitzigen Händler-Duell kommt.

Das Ehepaar Martina und Klaus Kelch kommt mit einem außergewöhnlichen Spielzeug zu "Bares für Rares". © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Das ist außergewöhnlich" findet Moderator Horst Lichter (64), als er den tanzenden Braunbären auf dem Expertenpult entdeckt. "Das wäre etwas für die Vitrine", führt der frühere TV-Koch aus.

Mitgebracht in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln haben das Spielzeug Martina und Klaus Kelch aus Isernhagen. "Das ist von meinem Vater, der verstorben ist und das haben wir in seinen Sachen gefunden", verrät Martina.

Für die Expertise ist Sven Deutschmanek (49) zuständig, der erkennt, dass es sich um ein Blechspielzeug von einer sehr kleinen Produktionsstätte aus Nürnberg handele. "Das ist eine Manufaktur, die sich aus zwei Firmen zusammengesetzt hat im Jahr 1925", weiß der Sachverständige.

Und zwar hat die Firma Hammerer & Kühlwein den tanzenden Braunbären damals hergestellt. "Und das ist ein sehr frühes Stück dieser Firma", klärt der 49-Jährige auf.

Neben Zirkusbären habe das Unternehmen auch Autos, Flugzeuge und weiteres Spielzeug produziert, jedoch "in sehr kleinen Stückzahlen", macht der Kunst- und Antiquitätenhändler klar, der zudem darauf hinweist, dass es sich nicht um einen "Big Player", wie die Firma Schuco handele.