"Bares für Rares" deckt Betrug auf: Horst Lichter verweigert Senior die Händlerkarte

Köln - Ein Rentner hofft bei " Bares für Rares " auf ein nettes Sümmchen für einen über 120 Jahre alten Schatz. Was der ZDF-Experte dann aber herausfindet, sorgt für Entsetzen!

Karl-Heinz aus Duisburg möchte bei "Bares für Rares" ein über 120 Jahre altes Ölgemälde verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Karl-Heinz Jansen hat ein imposantes Gemälde mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Horst Lichter ist sofort interessiert: "Wo hast du es her? Gibt es eine Geschichte dazu?", hakt der Moderator sogleich bei seinem Studio-Gast nach.

"Während des Kriegs hat mein Vater das Bild erstanden", erklärt Jensen. "Es war ihm so wertvoll, dass er das bei den Bombenangriffen im Keller eingemauert hat." Für weitere Details ist an diesem Tag Kunsthistoriker Colmar Schulte-Goltz zuständig.

Das hochformatige Bild (Öl auf Leinwand) führe den Betrachter in ein Landschaftserleben ein, doziert der 52-Jährige zunächst. Doch eine Sache kommt dem Experten schon hier spanisch vor. "Die Proportion ist ungewöhnlich", so sein Einwand.

Im Vergleich zur abgebildeten Kirche seien die Figuren im Hintergrund viel zu groß dargestellt. Anschließend verweist Schulte-Goltz auf die Signatur "J. Waldmann", die zusätzlich auch noch einmal auf dem Schmuckrahmen zu finden ist.

Dann wird es kurios: Der Kunsthistoriker datiert die Entstehung des Werks auf die Zeit um 1900. Jakob Waltmann starb 1871. "Aber er war ja dann schon tot, als dieses Bild gemalt worden ist?", grübelt Lichter. Der Sachverständige bejaht.