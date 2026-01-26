ZDF-Experte bei "Bares für Rares" plötzlich völlig von der Rolle: "Ich mach' Chaos!"

Normalerweise haben die Experten bei "Bares für Rares" immer alles im Griff. In diesem Fall sorgt Detlev Kümmel (57) jedoch ausnahmsweise mal für Chaos.

Von Frederick Rook

Köln - Normalerweise haben die Experten bei "Bares für Rares" immer alles im Griff. In diesem Fall sorgt Detlev Kümmel (57) jedoch ausnahmsweise mal für Chaos.

ZDF-Experte Detlev Kümmel (57, l.) hatte mit dem Objekt von Verkäufer Daniel (r.) so seine Problemchen.
ZDF-Experte Detlev Kümmel (57, l.) hatte mit dem Objekt von Verkäufer Daniel (r.) so seine Problemchen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der 57-Jährige und Moderator Horst Lichter (63) staunen zunächst nicht schlecht, als plötzlich eine von Kopf bis Fuß vollständig uniformierte Person den Expertenraum im Pulheimer Walzwerk entert.

Verkäufer Daniel hat sich für seinen Besuch in der ZDF-Show ordentlich herausgeputzt. Der Studio-Gast ist Mitglied eines Museumseisenbahn-Vereins. Genau dort trägt er den historischen Dienstanzug der Reichsbahn aus DDR-Zeiten normalerweise.

Entscheidender ist jedoch: Was hat er im Gepäck? Lichter ist beim Anblick des Objekts erst einmal ratlos. Sein Gegenüber klärt ihn gerne auf. Demnach handelt es sich bei dem Mitbringsel um eine Öllampe für Personenzüge.

Bares für Rares: Fassungslosigkeit bei "Bares für Rares": Leipziger Sensation vom Schrott haut alle vom Hocker
Bares für Rares Fassungslosigkeit bei "Bares für Rares": Leipziger Sensation vom Schrott haut alle vom Hocker

An der Waggondecke habe man früher nur den Ring gesehen, wie Kümmel erläutert. Der Rest der Lampe war für die Fahrgäste unsichtbar und musste von einem Bahnmitarbeiter vom Zugdach aus unter anderem mit Walfett aufgefüllt werden.

Diese über 150 Jahre alte Öllampe für Personenzüge soll in der beliebten ZDF-Trödelshow einen neuen Besitzer finden.
Diese über 150 Jahre alte Öllampe für Personenzüge soll in der beliebten ZDF-Trödelshow einen neuen Besitzer finden.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

"Bares für Rares"-Händler krallt sich Objekt deutlich unter Schätzpreis

Für 350 Euro - und damit deutlich unter dem Schätzpreis - sichert sich Jos van Katwijk (l.) am Ende den Zuschlag.
Für 350 Euro - und damit deutlich unter dem Schätzpreis - sichert sich Jos van Katwijk (l.) am Ende den Zuschlag.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Als der Experte den Tank präsentieren will, muss er feststellen, dass sich das über 150 Jahre alte Objekt gar nicht so einfach demontieren lässt. "Soll ich irgendwas tun?", fragt Lichter hilfsbereit. "Ja, beten", ulkt Kümmel zunächst. Dann gibt er offen zu: "Ich mach' Chaos!"

Der 57-Jährige ist bemüht, nichts kaputtzumachen. Den damit einhergehenden Wertverlust möchte er natürlich nicht verantworten. Doch was könnte das Teil seiner Meinung nach einbringen? Verkäufer Daniel wünscht sich immerhin satte 250 Euro.

Kümmel hält sogar noch mehr für möglich. Er taxiert den Wert der Lampe aus der Zeit um 1850 auf 500 bis 700 Euro. Schließlich handele es sich bei dem Produkt der Firma Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn-Gesellschaft um ein Sammlerstück.

Bares für Rares: "Bares für Rares": Expertin mit grandioser Schätzung, aber Händler glauben ihr nicht
Bares für Rares "Bares für Rares": Expertin mit grandioser Schätzung, aber Händler glauben ihr nicht

Im Händlerraum besteht durchaus reges Interesse an der Rarität. Gleich drei potenzielle Käufer bieten mit. Am Ende erhält Jos van Katwijk den Zuschlag. Neben 350 Euro gibt er dem Verkäufer noch ein Lob mit auf den Weg: "Ich find' toll, wie Sie so aussehen."

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mehr zum Thema Bares für Rares: