ZDF-Experte bei "Bares für Rares" plötzlich völlig von der Rolle: "Ich mach' Chaos!"
Köln - Normalerweise haben die Experten bei "Bares für Rares" immer alles im Griff. In diesem Fall sorgt Detlev Kümmel (57) jedoch ausnahmsweise mal für Chaos.
Der 57-Jährige und Moderator Horst Lichter (63) staunen zunächst nicht schlecht, als plötzlich eine von Kopf bis Fuß vollständig uniformierte Person den Expertenraum im Pulheimer Walzwerk entert.
Verkäufer Daniel hat sich für seinen Besuch in der ZDF-Show ordentlich herausgeputzt. Der Studio-Gast ist Mitglied eines Museumseisenbahn-Vereins. Genau dort trägt er den historischen Dienstanzug der Reichsbahn aus DDR-Zeiten normalerweise.
Entscheidender ist jedoch: Was hat er im Gepäck? Lichter ist beim Anblick des Objekts erst einmal ratlos. Sein Gegenüber klärt ihn gerne auf. Demnach handelt es sich bei dem Mitbringsel um eine Öllampe für Personenzüge.
An der Waggondecke habe man früher nur den Ring gesehen, wie Kümmel erläutert. Der Rest der Lampe war für die Fahrgäste unsichtbar und musste von einem Bahnmitarbeiter vom Zugdach aus unter anderem mit Walfett aufgefüllt werden.
"Bares für Rares"-Händler krallt sich Objekt deutlich unter Schätzpreis
Als der Experte den Tank präsentieren will, muss er feststellen, dass sich das über 150 Jahre alte Objekt gar nicht so einfach demontieren lässt. "Soll ich irgendwas tun?", fragt Lichter hilfsbereit. "Ja, beten", ulkt Kümmel zunächst. Dann gibt er offen zu: "Ich mach' Chaos!"
Der 57-Jährige ist bemüht, nichts kaputtzumachen. Den damit einhergehenden Wertverlust möchte er natürlich nicht verantworten. Doch was könnte das Teil seiner Meinung nach einbringen? Verkäufer Daniel wünscht sich immerhin satte 250 Euro.
Kümmel hält sogar noch mehr für möglich. Er taxiert den Wert der Lampe aus der Zeit um 1850 auf 500 bis 700 Euro. Schließlich handele es sich bei dem Produkt der Firma Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn-Gesellschaft um ein Sammlerstück.
Im Händlerraum besteht durchaus reges Interesse an der Rarität. Gleich drei potenzielle Käufer bieten mit. Am Ende erhält Jos van Katwijk den Zuschlag. Neben 350 Euro gibt er dem Verkäufer noch ein Lob mit auf den Weg: "Ich find' toll, wie Sie so aussehen."
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares