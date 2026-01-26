ZDF-Experte bei "Bares für Rares" plötzlich völlig von der Rolle: "Ich mach' Chaos!"

Köln - Normalerweise haben die Experten bei " Bares für Rares " immer alles im Griff. In diesem Fall sorgt Detlev Kümmel (57) jedoch ausnahmsweise mal für Chaos.

ZDF-Experte Detlev Kümmel (57, l.) hatte mit dem Objekt von Verkäufer Daniel (r.) so seine Problemchen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der 57-Jährige und Moderator Horst Lichter (63) staunen zunächst nicht schlecht, als plötzlich eine von Kopf bis Fuß vollständig uniformierte Person den Expertenraum im Pulheimer Walzwerk entert.

Verkäufer Daniel hat sich für seinen Besuch in der ZDF-Show ordentlich herausgeputzt. Der Studio-Gast ist Mitglied eines Museumseisenbahn-Vereins. Genau dort trägt er den historischen Dienstanzug der Reichsbahn aus DDR-Zeiten normalerweise.

Entscheidender ist jedoch: Was hat er im Gepäck? Lichter ist beim Anblick des Objekts erst einmal ratlos. Sein Gegenüber klärt ihn gerne auf. Demnach handelt es sich bei dem Mitbringsel um eine Öllampe für Personenzüge.

An der Waggondecke habe man früher nur den Ring gesehen, wie Kümmel erläutert. Der Rest der Lampe war für die Fahrgäste unsichtbar und musste von einem Bahnmitarbeiter vom Zugdach aus unter anderem mit Walfett aufgefüllt werden.