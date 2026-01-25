Beef im Verkaufsraum: "Bares für Rares"-Händler setzen Freundschaft aufs Spiel
Köln - Beim Bieten hört die Freundschaft anscheinend auf: Eigentlich kommen die "Bares für Rares"-Händler bestens miteinander aus, doch plötzlich wird es hitzig im Verkaufsraum.
"Ja, wat is dat nu?", will Moderator Horst Lichter (63) wissen, als er zum Expertentisch von Sven Deutschmanek (49) kommt.
"Sieht aus wie ein Propeller, ne?", scherzt der Sachverständige, der natürlich besser weiß, was der Verkäufer dort mitgebracht hat.
Bankbetriebswirt Simon möchte nämlich einen Gehäusehalter und Gehäuseöffner für Rolex-Uhren in der ZDF-Trödelshow zu Geld machen.
Und da geht auch dem Moderatoren ein Licht auf, denn er weiß, "dass man die Gehäuse schnell zerstören kann, wenn man versucht, das selbst zu öffnen".
"Genau, dafür hat man solche Werkzeuge, weil Rolex-Uhren auch teuer sind", weiß Deutschmanek, der über eine Besonderheit spricht, die heraussticht.
Denn je nach Seite des Öffners hat man zwei Durchmesser zur Verfügung, "für die größeren und für die kleineren Modelle".
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
"Bares für Rares"-Verkäufer gibt sich schon mit 250 Euro zufrieden
Doch was möchte Simon für die Rarität haben? "250 Euro wären schon sehr schön", gibt sich der Verkäufer, der 15 Jahre lang als Dopingkontrolleur tätig gewesen ist, schon mit wenig zufrieden.
Allerdings hat der Sachverständige gute Nachrichten, denn er geht davon aus, dass Simon "300, vielleicht 350 Euro" bekommen könne.
Hitzig wird es dann jedoch im Händlerraum. Denn sowohl Walter "Waldi" Lehnertz (58) als auch Wolfgang Pauritsch (53) sind heiß auf den Rolex-Gehäuseöffner.
Und vor allem "Waldi" will den Deal schnellstmöglich abschließen, weshalb er den Verkäufer fragt, ob er sich mit 510 Euro zufriedengeben würde.
Da hat er die Rechnung allerdings nicht mit dem 53-jährigen Österreicher gemacht, der eingreift und den Preis auf 800 Euro nach oben treibt. "Sind wir jetzt Freunde oder nicht?", möchte Waldi schließlich von ihm wissen.
"Wir sind nie Freunde gewesen!", kontert Wolfgang Pauritsch, der schlussendlich die Nase vorn hat. Stolze 1200 Euro zahlt er für die Rarität.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares