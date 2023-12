"Bares für Rares": Dieser Promi sahnt in der ZDF-Trödelshow ab

Köln - Kurz vor Weihnachten stand die XXL-Ausgabe der beliebten ZDF-Trödelshow " Bares für Rares " an. Dabei sahnte auch ein bekannter Fernsehmoderator ab. Mitgebracht hatte er eine Fackel.

Und auch Experte Sven Deutschmanek (47) zeigte sich begeistert von Kerners Mitbringsel und fing an, etwas über das gute Stück zu erzählen.

Diese trug der Showmaster vor fast 20 Jahren auf der München-Etappe des weltweiten Fackellaufs im Vorfeld der Sommerspiele von Athen. "Es ist für mich ein wirklich großartiger Moment. Also zum einen, ich durfte die Fackel noch nicht in der Hand halten, aber dass ich dich Johannes hier habe, ist für mich persönlich ein ganz, ganz großartiger Moment", schwärmte Moderator Horst Lichter (61).

Der Sportjournalist zeigt Moderator Horst Lichter (61) und Experte Sven Deutschmanek (47) das besondere Stück von 2004. © ZDF/Sascha Baumann

"Also jetzt müssen wir auch mal gucken, wer hat denn zum Beispiel diese Fackel erstmal entworfen. Wenn das in Athen war, dann ist man natürlich auch losgegangen und hat sich einen griechischen Designer geholt. Und das war Andreas Varotsos", so der Kunst- und Antiquitätenhändler.

Nachdem Deutschmanek viele Details über die Fackel preisgegeben hatte, taxierte er das besondere Stück auf 1500 bis 2000 Euro. "Das ist doch nicht schlecht", freute sich Kerner, der sich anschließend auf den Weg in den Händlerraum machte.

Dort angekommen gab es von allen Händlern ein Gebote-Feuerwerk, welches sein Ende bei Walter "Waldi" Lehnertz (56) fand. Der Antiquitätenhändler bot schlussendlich 2000 Euro und dieses Gebot nahm der bekannte Sportmoderator an.

Und den Erlös steckt sich der 59-Jährige nicht selbst ein, sondern spendet die gesamte Summer an die Sporthilfe.

