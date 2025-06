50-Euro-Drama bei "Bares für Rares": Händlerin kann ihre Tränen nicht zurückhalten

Köln - Als Sebastian Paul das " Bares für Rares "-Studio betritt, ahnt er noch nicht, dass sein Auftritt in einem emotionalen Drama enden würde. Nicht für ihn persönlich, aber für eine der Händlerinnen!

Esther Ollick (45) konnte ihre Niederlage im Verhandlungsraum nur schwer verkraften. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Kaum sind die sechs Designer-Stühle im Verhandlungsraum enthüllt, stockt Esther Ollick auch schon der Atem. "Boah! Grün! Boah! Hammer!", jubelt die 45-Jährige begeistert. Grün sei ihre absolute Lieblingsfarbe. Damit ist klar: Diese Auktion führt nur über die Düsseldorferin.

"Sie haben der Esther sechs grüne Brillanten mitgebracht", lässt Susanne Steiger (42) den Verkäufer wissen. "Ihre Augen leuchten so." Da stellt sich eigentlich nur noch die Frage: Wie viel würde Ollick für das gepolsterte Sextett ausgeben?

Dass die folgende Auktion kein Selbstläufer für die Düsseldorferin ist, liegt an Markus Wildhagen. Der 59-Jährige zeigt ebenfalls Interesse an den Designer-Stühlen, auch wenn er diesen Umstand zunächst nicht zugeben will.

Als Ollick mit 1800 Euro ihr absolutes Limit bietet, nutzt der Händler dies schamlos aus. Er legt 50 Euro drauf und erhält dafür den Zuschlag. "Die Esther ist traurig", erkennt Wolfgang Pauritsch (52) sofort. Und tatsächlich kullern bei der 45-Jährigen die Tränen. Diese Niederlage schmerzt merklich.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.