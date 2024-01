Bares für Rares: "Dreckige" Vase sprengt jegliche Vorstellungskraft - das ist sie wert!

Markus Lichtenstein (61) aus Düsseldorf ist fassungslos, als er bei "Bares für Rares" den wahren Wert seiner Vase erfährt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der Geologe aus Düsseldorf hat in der Freitagsausgabe (19. Januar) der beliebten ZDF-Trödelshow eine alte Vase mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. "Die kenne ich schon seit 50 Jahren", erklärt der 61-Jährige.

"Als Kind habe ich die immer für dreckig gehalten", erinnert er sich. Horst Lichter (62) hakt amüsiert nach: "Für dreckig?" Markus nickt: "Da ist irgendwas Grünes unten drin, altes Wasser." Der Moderator schaut genauer hin: "Tatsächlich, sieht so aus."

Schließlich ergreift Colmar Schulte-Goltz (50) das Wort. Der Experte erkennt an dem mittels Ätztechnik in Handarbeit hergestellten Objekts sofort typische Gestaltungsmerkmale des Jugendstils.

Die Signatur von Yury Stepanovich Nechaev-Maltsov in kyrillischer Schrift deutet auf eine Herstellung in der russischen Gussevsky-Fabrik (1914 bis 1917) hin. "Es handelt sich um eine außergewöhnlich schöne, großformatige Vase", schwärmt Schulte-Goltz. Viele Exemplare seien davon nicht produziert worden, was sich positiv auf den Schätzwert auswirkt.

Verkäufer Markus wäre bereits mit 1000 Euro einverstanden, doch der Experte hält sogar eine Summe zwischen 10.000 und 12.000 Euro für realistisch. Wahnsinn!