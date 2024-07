"Bares für Rares": Experte nennt Rekordsumme, doch Verkäufer bricht einfach ab

Stephan Grünhäuser aus Köln will bei "Bares für Rares" ein extrem wertvolles Objekt verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares

Die Anreise für Stephan Grünhäuser ins Pulheimer Walzwerk ist nicht weit. Denn der Eventmanager kommt aus Köln und muss so nur eine kurze Strecke zurücklegen. Mitgebracht in die heiligen Trödelhallen hat er ein Erbstück. Genauer gesagt, will er einen Globus verkaufen.

"Das ist ein Erbstück vom Onkel meiner Lebensgefährtin", erklärt er Moderator Horst Lichter (62).

Der Verkäufer glaubt, dass das Stück aus dem Jahre 1700 stammt. Doch Experte Sven Deutschmanek (48) ist bei erster Ansicht der Erdkugel skeptisch.

"Das Gestell ist nicht original", fällt dem Kunst- und Antiquitätenhändler sofort auf.

Auch der Merian aus Messing sei nachträglich angebracht worden und künstlich mit Patina überzogen worden. "Man sieht die Pinselstriche", klärt Deutschmanek auf.