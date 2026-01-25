"Bares für Rares": Expertin mit grandioser Schätzung, aber Händler glauben ihr nicht

Köln - Normalerweise schenken die " Bares für Rares "-Händler der Expertise des Sachverständigen das Vertrauen. In diesem Fall aber stimmen sie nicht damit überein - was auch der Verkäufer zu spüren bekommt.

Gabriele Spindler (77) aus Birkenhördt möchte ein üppiges Schmuckstück bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Gabriele Spindler (77) aus Birkenhördt hat ein ordentliches Schmuckstück im Gepäck, als sie die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln betritt.

Denn die 77-Jährige hat eine Brosche aus Gold, Diamanten und Perlen dabei, die einst einer russischen Kollegin der Verkäuferin gehört habe.

"Ich habe sie ihr abgekauft, wollte aber erst wissen, ob die Diamanten echt sind", verrät Gabriele gegenüber Moderator Horst Lichter (64), die daher ein Gutachten eines Juweliers anfertigen lassen habe, welches die Echtzeit bestätigt habe.

Doch nicht nur der Juwelier bestätigt die Echtheit, sondern auch Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60), die die Brosche auf die Zeit zwischen 1870 und 1890 datiert.

"Es gibt verschiedene Stempelungen auf der Rückseite", verrät die Sachverständige, die erklärt, dass die Brosche aus mehreren Schmuckstücken zusammengesetzt sei und es sich somit um eine sogenannte Mariage handele.