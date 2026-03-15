Irre Nummer bei "Bares für Rares": Verkäufer Cédric verzichtet freiwillig auf Geld

Köln - Bei " Bares für Rares " kommt es gleich zu zwei Überraschungen: Zunächst fällt die Expertise deutlich höher aus als angenommen und dann verzichtet der Verkäufer auch noch freiwillig auf Geld.

Cédric Reuter (37, r.) aus Köln möchte ein Keramikrelief bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Cédric Reuter (37) aus Köln kommt mit einem Erbstück seines Vaters in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks.

Es handelt sich dabei um eine handbemalte Keramik, die von einem französischen Künstler stammt, der mit seiner Familie befreundet gewesen sei.

"Ich hoffe, dass sich ein Abnehmer findet, der sich daran erfreuen kann", erklärt der Kölner gegenüber Moderator Horst Lichter (64).

"Dieses Relief ist besonders, weil es eine Kombinationsarbeit von zwei Persönlichkeiten ist", weiß Experte Colmar Schulte-Goltz (52).

Demnach sei die Keramik im Jahr 1959 vom französischen Künstler Roland Brice nach der Vorlage des Maler Fernand Léger geschaffen worden.

"Eine sehr schöne Kombination", findet der Sachverständige, der zudem erkennt, dass die Glasur von Hand aufgetragen wurde. "Da kann man lebenslang dran Freude haben", führt der Experte aus.