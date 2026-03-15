Irre Nummer bei "Bares für Rares": Verkäufer Cédric verzichtet freiwillig auf Geld
Köln - Bei "Bares für Rares" kommt es gleich zu zwei Überraschungen: Zunächst fällt die Expertise deutlich höher aus als angenommen und dann verzichtet der Verkäufer auch noch freiwillig auf Geld.
Cédric Reuter (37) aus Köln kommt mit einem Erbstück seines Vaters in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks.
Es handelt sich dabei um eine handbemalte Keramik, die von einem französischen Künstler stammt, der mit seiner Familie befreundet gewesen sei.
"Ich hoffe, dass sich ein Abnehmer findet, der sich daran erfreuen kann", erklärt der Kölner gegenüber Moderator Horst Lichter (64).
"Dieses Relief ist besonders, weil es eine Kombinationsarbeit von zwei Persönlichkeiten ist", weiß Experte Colmar Schulte-Goltz (52).
Demnach sei die Keramik im Jahr 1959 vom französischen Künstler Roland Brice nach der Vorlage des Maler Fernand Léger geschaffen worden.
"Eine sehr schöne Kombination", findet der Sachverständige, der zudem erkennt, dass die Glasur von Hand aufgetragen wurde. "Da kann man lebenslang dran Freude haben", führt der Experte aus.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
"Bares für Rares"-Verkäufer von Expertise überrascht
Der 37-Jährige würde sich mit 300 bis 400 Euro zufriedengeben, doch als er die Expertise des Sachverständigen hört, fällt ihm beinahe die Kinnlade herunter.
Denn der 52-jährige Experte gehe davon aus, dass man 2500 bis 2800 Euro für das Keramikrelief bekommen könne.
"Das ist überraschend viel", findet der Verkäufer aus Köln.
Im Händlerraum zeigt sich Daniel Meyer (52) sehr angetan von dem Kunstwerk. "Ein sehr schönes und kurioses Objekt", so der Händler, der mit 250 Euro startet.
Auch Fabian Kahl (34) und Markus Wildhagen (59) sind im Rennen und Letztgenannter bietet 1000 Euro.
Zur Überraschung aller Beteiligten macht Cédric den Deal mit dem 59-Jährigen dingfest. "Der Käufer wird einen Liebhaber finden und ich denke, das wäre meinem Vater wichtiger gewesen als möglichst viel Geld herauszuschlagen", erklärt der Kölner, dem dies wichtiger sei als Geld.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares