"Bares für Rares"-Expertin zerstört Verkaufsobjekt, ihre Reaktion sorgt für Eklat

Bianca Berding (46) ist im Rahmen der ZDF-Show "Bares für Rares" als Kunstexpertin tätig. © ZDF / Frank W. Hempel

In der ZDF-Show werden die mitgebrachten Schätze zunächst von einem Experten auf links gedreht, um versteckte Hinweise, Beschädigungen oder sonstige Auffälligkeiten zu ermitteln. Diese können beim späteren Verkauf eine tragende Rolle spielen.

Dass bei der Analyse auch mal was schiefgehen kann, beweist jetzt ein Clip, den der Sender auf dem offiziellen Instagram-Kanal zur Sendung veröffentlicht hat. Darin zu sehen sind Bianca Berding und Horst Lichter (61), wie sie gemeinsam eine Porzellanfigur unter die Lupe nehmen.

Als die Kunstliebhaberin das Objekt umdrehen will, bricht ein kleines Stück der Figur ab. Tatsächlich fällt die Reaktion der 46-jährigen Kölnerin anders aus, als es die meisten in so einer Situation wohl vermuten würden.

"Ich habe es wieder kaputt gemacht!", platzt es amüsiert aus Berding heraus. Dann fängt sie plötzlich lautstark an zu lachen.

Ergänzend fügt die Expertin hinzu: "Ich kann zu meiner Verteidigung sagen, es war bereits repariert!" Nichtsdestotrotz dürfte die Figur durch das Missgeschick enorm an Wert eingebüßt haben.