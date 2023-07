Bares für Rares: Fehleinkauf wird hoch geschätzt - dann folgt üble Enttäuschung!

Köln - Ein Arzt will bei " Bares für Rares " seine Uhr loswerden. Die Expertise verläuft zunächst vielversprechend, doch im Händlerraum kommt es zu einer bitteren Wende - mit Konsequenzen!

Horst Lichter (61) moderiert seit der ersten Staffel (2013) die beliebte ZDF-Trödelshow "Bares für Rares". © Christian Charisius/dpa

In der Freitagausgabe (14. Juli) der ZDF-Trödelshow ist unter anderem Dirk Knöbber zu Gast im Pulheimer Walzwerk. Der saarländische Mediziner sammelt leidenschaftlich gerne Chronometer. Doch einst unterlief ihm ein folgenschwerer Fehler.

Im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (61) und Experte Albert Maier (73) verrät der Verkäufer, dass er den imposanten französischen Zeitmesser einst bei einer Auktion ersteigert hatte.

Allerdings war der Arzt bei der Versteigerung nicht persönlich anwesend, sondern gab seine Gebote aus der Ferne ab. Die Uhr kannte er nicht in voller Pracht. Lediglich ein Bild diente ihm als Referenz. Auf das Kleingedruckte achtete Knöbber nicht.

Und so wurde ihm schließlich keine Uhr in annehmbarer Größe geliefert, sondern ein fast ein Meter hoher Ticktack-Koloss! Viel zu sperrig. Und deshalb will der Saarländer die Antiquität nun auch unbedingt wieder verkaufen.

Satte 5500 Euro hatte der er damals für die Uhr hingeblättert. Um seinen Verlust möglichst in Grenzen zu halten, wünscht sich Knöbber einen Verkaufspreis von mindestens 5000 Euro.