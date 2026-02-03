"Bares für Rares"-Fiasko: Verkäufer hat horrenden Wunschpreis, doch er wurde übers Ohr gehauen!

Köln - Mit einer horrenden Verkaufssumme im Kopf hat sich ein Verkäufer auf den Weg zu " Bares für Rares " begeben. Doch der Kandidat hat die Rechnung ohne den Experten gemacht!

Stefan Neis (60) hat eine exorbitante Preisvorstellung, als er den Expertenraum von "Bares für Rares" betritt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Im Gepäck hat Stefan Neis (60) aus Zilshausen in Rheinland-Pfalz einen kleinen Silber-Pokal. Diesen habe er jedoch nicht selbst gewonnen, wie er auf Nachfrage von Moderator Horst Lichter (64) verrät.

"Ich habe ihn von einem Kunden erworben. Das ist ein ganz tolles Stück, ein Einzelstück", schwärmt der selbstständige Tischler.

Trotz allem wolle sich der 60-Jährige von dem Objekt trennen - und das, obwohl er gar keine Ahnung habe, wie alt der Pokal sei.

Deshalb nimmt sich Colmar Schulte-Goltz (52) der Expertise an, um den Verkäufer aufzuklären.

"Er ist nicht an einen konkreten Anlass gebunden. In den 1740er- und -50er-Jahren können wir solche strahlenden Pokale besonders häufig sehen", weiß der Sachverständige.

Vor allem international seien solche Pokale sehr begehrt, wie der Kunsthistoriker und Galerist verrät.