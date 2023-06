Bares für Rares: Fehleinschätzung des Experten endet in Sensation - Grund ist dieses detail

Köln - Ein Gemälde sorgt bei " Bares für Rares " für Entsetzen. Die Darstellungen darauf sind "grauenhaft". Den Händlern ist das egal, sie treiben den Preis in einem wahren Bieter-Krieg in ungeahnte Höhen. Aber warum?

Verkäuferin Angela (r.) brachte ein Erbstück ihrer Mutter mit zu "Bares für Rares". © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Angela hat ein Erbstück ihrer Mutter mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Das Bild habe bei ihr letztlich nur im Schrank gehangen. Doch die Verkäuferin ist der Meinung: "Kunst sollte bewundert werden!"

Moderator Horst Lichter (61) ist da gänzlich anderer Meinung, ihm läuft es beim Anblick des Werkes nämlich kalt den Rücken hinunter. "Man hängt sich so was sicher nicht auf, weil es schön sein soll", mutmaßt der 61-Jährige. Experte Albert Maier (73) kann ihm da nur beipflichten: "Katastrophal, was da passiert, eigentlich grauenhaft!"

Doch welches Motiv bringt die Trödel-Experten so aus der Fassung? Der Holzdruck zeigt das Martyrium der 10.000 Nikomedien. Dargestellt sind Mord und Totschlag in sämtlichen Variationen. Viele Drucke des Motivs gibt es deshalb nicht.

"Das wird kaum jemand freiwillig kaufen. Es werden Leute geköpft, gevierteilt, in den Kopf gebohrt, vom Felsen gestürzt. Ganz gräuliche Dinge", so die Meinung des Experten. Eine eklatante Fehleinschätzung, wie sich später herausstellt.