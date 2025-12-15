"Bares für Rares"-Händler müssen zusammenlegen: Duplikat aus dem Grünen Gewölbe sorgt für Aufsehen
Königswinter - Bei "Bares für Rares" steht mal wieder eine XXL-Ausgabe an. Eine Verkäuferin sorgt mit der Replik eines Schatzes aus dem Grünen Gewölbe in Dresden für Aufsehen.
Heidelinde Strobel aus Essen kommt gemeinsam mir ihrer Bekannten Beate Bockem zum Schloss Drachenburg. Mitgebracht hat sie ein Geschenk ihres verstorbenen Mannes, welches sie 2003 von ihm zur Hochzeit erhalten habe und nun verkaufen wolle.
"Die ist ja hammermäßig", schwärmt Moderator Horst Lichter (63) beim Anblick der prunkvollen Porzellanschale.
"Hier handelt es sich um ein Meisterwerk des Dresdner Barocks. Nach einem Modell gearbeitet aus dem Jahr 1738", weiß Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60).
"Das Original, welches in dieser Zeit verarbeitet wurde, befinde sich in der Schatzkammer August des Starken im neuen Grünen Gewölbe in Dresden", wie die Sachverständige verrät.
"Und das ist ja wohl die glanzvollste Schatzkammer Europas", ist sich die 60-Jährige sicher.
"Bares für Rares"-Expertin übertrifft Wunschpreis mit Schätzung deutlich
Es gebe ein Modell, welches ursprünglich "der wohl genialste Modelleur des 18. Jahrhunderts" Johann Joachim Kaendler gearbeitet habe.
"Im Auftrag des sächsischen Kurfürsten für Maria Josepha, der Braut des jungen Kurfürsten", gibt Heide preis. Das Exemplar sei ein Geschenk zur Hofhaltung gewesen, wurde jedoch als Nähkästchen genutzt.
Das mitgebrachte Objekt sei zwischen 1860 und 1880 gefertigt.
3000 Euro möchte Heidelinde für ihr gutes Stück haben, doch da geht die Sachverständige nicht mit - ganz im Gegenteil: Die Expertin schätzt die Porzellanschale auf 8000 bis 10.000 Euro!
Im Verkaufsraum sind sich die Händler sofort bewusst, welch Schatz dort vor ihnen steht. "Ich hab jetzt schon schwitzige Hände", zeigt sich Fabian Kahl (33) nervös.
Der gebürtige Thüringer und Julian Schmitz-Avila (39) liefern sich von Beginn an ein Wettbieten um das besondere Stück. Da macht der 39-Jährige einen unkonventionellen Vorschlag. "Wollen wir es zusammen kaufen?", möchte er von Kahl wissen.
Und tatsächlich: Der 33-jährige Händler stimmt zu und so ersteigern die beiden die Porzellanschale für 11.200 Euro gemeinsam.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares