"Bares für Rares"-Kandidatin ist fix und fertig: So viel ist ihr Objekt wert

"Da haben wir uns aber ganz schön vertan", merkt Ute freudestrahlend an. Dann schießen ihr die Tränen in die Augen. Lichter übergibt schnell die Händlerkarte: "Jetzt fange ich mit an zu weinen."

Auf die Frage nach dem Wunschpreis nennen die Verkäuferinnen eine Summe ab "100 Euro aufwärts". Mit dem, was "aufwärts" in diesem Fall bedeutet, haben die Damen aber nicht gerechnet. Schulte-Goltz hält tatsächlich 1500 bis 1700 Euro für möglich. Die Besitzerinnen sind völlig fassungslos!

Ute und Petra haben ein farbenfrohes Ölgemälde mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. "Meine Tante hat das damals von dem Künstler selber in Münster erworben zu ihrer Studienzeit", berichtet Ute im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63).

Alle Händler sind begeistert von dem Gemälde: Am Ende sichert sich Wolfgang Pauritsch (52, 2.v.r.) den Zuschlag für 2050 Euro. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Im Händlerraum sind ebenfalls alle begeistert von der Malerei. "Das ist aber schön! Sehr farbenfroh", lobt Susanne Steiger (42). Und Münster-Fan Julian Schmitz-Avila (38) schwärmt: "Wow, tolles Ding!" Sein Startgebot liegt sogleich mal bei 400 Euro.

Anschließend sind es vor allem Steiger und Wolfgang Pauritsch (52), die den Preis immer weiter in die Höhe treiben. Erst bei 1850 Euro wirft die Juwelierin das Handtuch. Doch plötzlich mischt auch Schmitz-Avila wieder mit und erhöht auf 1900 Euro.

Aber Pauritsch will sich in dieser Auktion nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Für 2050 Euro erhält der Österreicher schließlich den Zuschlag und betont: "So eine enorme Tiefe und so eine Farbe sieht man wirklich selten!"

Dass sie am Ende das etwa 20-Fache ihres ursprünglichen Wunschpreises abkassieren, macht Ute und Petra ziemlich sprachlos. "Unglaublich", stammeln sie zum Abschied. Dieses Erlebnis werden sie wohl erst einmal sacken lassen müssen.

