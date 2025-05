"Bares für Rares"-Kandidatin kennt Objektwert nicht: Was dann passiert, haut alle um

Köln - So begeistert haben ihn die ZDF-Zuschauer wohl nur selten erlebt. Nach einer sensationellen Expertise wird Moderator Horst Lichter (63) emotional und erklärt: "Das sind die Momente, die ' Bares für Rares ' krönen!"

"Bares für Rares"-Verkäuferin Veronika Schulze kann nicht fassen, wie viel ihr Schmuck wert sein soll. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Veronika Schulze möchte in der Trödelshow einen funkelnden Ring verkaufen, der zuvor 20 Jahre lang unberührt im Safe gelegen hat. Was er wert ist, weiß sie nicht. Um das herauszufinden, ist an diesem Nachmittag Heide Rezepa-Zabel zuständig.

Die 59-jährige Kunsthistorikerin merkt zunächst an, dass das Schmuckstück nicht zu dem Kästchen gehört, in dem es aufbewahrt wird. Die Krone auf der Box deutet auf eine adelige Abstammung hin. "Von Auguste Viktoria", doziert die Expertin.

Eigentlich gehöre eine Brosche dazu. Was sie stattdessen zu sehen bekommt, ist "nicht nur ein schöner Ring, sondern ein herrlicher Ring". Das Highlight ist der kolumbianische Smaragd. Hergestellt wurde das Objekt "um 1930". Ganz schön alt, aber auch wertvoll?

"350 Euro aufwärts", wünscht sich die pensionierte Realschullehrerin für ihr Mitbringsel. Rezepa-Zabel grätscht entschieden dazwischen. Da kann sie beim besten Willen nicht mitgehen. Der Grund: "Schon der Stein hat einen Wert von 1200 Euro!"

Lichter kann es nicht glauben. "Reden wir von dem grünen?" Die Expertin bestätigt. Es gibt aber auch noch zwei Diamanten, die leicht zu übersehen sind. "Vroni, wenn du dich festhalten musst, sag Bescheid!", ahnt der ehemalige TV-Koch die Sensation bereits.