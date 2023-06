"Bares für Rares": Mittelalterliche Schatulle sorgt für Begeisterung

Köln - Eine mittelalterliche Schatulle begeistert die Händler sowie Experten in einer Lieblingsstücke-Ausgabe von " Bares für Rares ". Sie könnte mehr als 350 Jahre alt sein und bereits so einiges gesehen haben.

Annabell (29) und Bernhard Sönning (58) möchten ein Familien-Erbstück an den Mann bringen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Annabell (29) und Bernhard Sönning (58) kommen als Vater-Tochter-Gespann in das Pulheimer Walzwerk bei Köln und tragen die kleine, aber feine Schachtel mit sich.

Das sogenannte Minnekästchen wandert nur wenige Augenblicke später in die Hände von Expertin Bianca Berding (46). Die erkennt sofort, dass es sich bei der Rarität um ein echtes "Meisterwerk des Kunstschmieds" handeln müsse. Schon damals versteckten ihre Besitzer allerlei Schätze in den Schatullen, die in jeglicher Größe und in mühevoller Kleinarbeit hergestellt wurden.

"Die Truhe stand schon immer in der Wohnung meiner Oma", erinnert sich die 29-jährige Lehrerin aus Neuburg an der Donau. Auch ihr Vater kann sich an die Schatulle erinnern - "seit ich denken kann". Ursprünglich wurde sie von seinem kunstliebenden Großvater erworben. Kandidat Bernhard Sönning erinnert sich allerdings lediglich an ein Klappern aus dem Inneren der Schatulle.

Das dürfte der Schlüssel gewesen sein, der sich inzwischen glücklicherweise wieder an seinem rechten Platz befindet. Nur leider wurde die Schatulle, um an den Schlüssel zu kommen, einst gewaltsam geöffnet.