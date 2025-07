"Bares für Rares": Ahnungsloser Gast will nur 100 Euro und kassiert Sensationspreis

Alles in Kürze

"Bares für Rares"-Kandidat Andreas (r.) möchte in der ZDF-Trödelshow ein sogenanntes Triptychon verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Scheint sehr alt zu sein", merkt Moderator Horst Lichter (63) an, als er den kleinen Altar genauer unter die Lupe nimmt. Colmar Schulte-Goltz will noch nicht zu viel verraten, doch eine Andeutung macht stutzig: "Ja, der Anschein ist das ganz Wichtige", so sein etwas kryptischer Kommentar.

Studio-Gast Andreas hatte sein sogenanntes Triptychon bei einer Haushaltsauflösung erstanden - und das völlig kostenlos. Zunächst lehnte er das gute Stück noch dankend ab. Dann dachte er sich allerdings: "Sieht alt aus." Also nahm er es doch mit.

Die Tafeln erinnern stilistisch an die italienische Kunst um 1440. Doch ist der Reise-Altar wirklich so alt? Schulte-Goltz deutet auf die Kreuzschrauben an den Seiten, die für ihn klar auf eine Herstellung im Industriezeitalter hinweisen. Vorbei ist's mit der Geheimniskrämerei.

"Pastiche (franz. Nachahmung)", lautet das bittere Fazit des Sachverständigen. Lichter ahnt nichts Gutes und scherzt: "Ich kriege langsam Angst, es ist Deko 2000." Ganz so schlimm ist es dann aber doch nicht.

Laut Schulte-Goltz stammt das Objekt aus einer Zeit um 1880 bis 1900 - vermutlich aus Florenz. Der Wunschpreis von Andreas beläuft sich auf 100 Euro. Da packt der Experte plötzlich den Hammer aus: Er hält bis zu 1000 Euro für möglich!