"Bares für Rares": Mutter-Sohn-Duo hat bescheidenen Wunschpreis, dann folgt die faustdicke Überraschung

Köln - Mit einem bescheidenen Wunschpreis kommt ein Mutter-Sohn-Duo zu " Bares für Rares ". Doch was dann im Händlerraum passiert, überrascht auch die Verkäufer.

Petra Greiner und ihr Sohn Moritz kommen mit einem signierten Fußball-Trikot zu "Bares für Rares". © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Petra Greiner und ihr Sohn Moritz bringen ein signiertes DFB-Trikot von der Heimweltmeisterschaft 2006 in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

"Da ist auch noch der Müller-Wohlfahrt dabei, der ja kurze Zeit danach nicht mehr beim DFB dabei war", weiß die Verkäuferin aus Baden-Baden.

Moderator Horst Lichter (64) will wissen, wie die Greiners an das Shirt gekommen sind.

"Der Hauptsponsor, der alle EMs und WMs immer sponsert, ist ein sehr lieber Bekannter von mir", erklärt Petra und verrät, dass dieser das Trikot speziell vom DFB gemacht bekommen habe.

Zwar beinhaltet das Jersey unter anderem Signaturen von David Odonkor, Arne Friedrich und Philipp Lahm, doch "es sind nicht alle Namen drauf, zum Beispiel fehlt Jürgen Klinsmann", erkennt Experte Detlef Kümmel (57).