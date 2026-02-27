Verkäufer geschockt! "Bares für Rares"-Experte entlarvt billige Kopie

Köln - Voller Vorfreude geht ein Ehepaar den Besuch bei " Bares für Rares " an. Doch der ganze Auftritt erhält einen Dämpfer, als der Experte ein angebliches "Original"-Kunstwerk als billige Kopie entlarvt.

Zu Beginn von "Bares für Rares" blicken Anna Henriette und Karl-Heinz Müller noch Optimistisch drein. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Anna Henriette und Karl-Heinz Müller aus Würselen in Nordrhein-Westfalen kommen mit einem Gemälde in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Dieses sorgt bei Moderator Horst Lichter (64) für eine depressive Stimmung. "Das ist kein Bild, bei dem man gut gelaunt aufsteht. Da sagt man eher: Es macht alles keinen Sinn, komm ich leg mich wieder hin!", findet der frühere TV-Koch.

Das sieht auch das Ehepaar so, weshalb es das Werk auch unbedingt verkaufen wollen.

Vor allem aufgrund der bekannten Künstlerin erhoffen sich die beiden einen ordentlichen Ertrag.

Gemalt worden sei das Bild nämlich von Käthe Kollwitz, die Menschen porträtiert habe, "die es im Leben nicht leicht gehabt hatten", wie Experte Colmar Schulte-Goltz (52) weiß.

Bei dem hier vorliegenden Werk handelt es sich um die Radierung "Gesenkter Frauenkopf" von 1905, die sehr oft gedruckt worden sei - selbst noch nach ihrem Tod 1945.

Demnach sei das mitgebrachte Kunstwerk einer der späteren Nachdrucke. Außerdem sei es auch nur eine fotomechanische Reproduktion der Radierung.