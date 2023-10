Bares für Rares: Nackter Junge aus Dresden sorgt im TV für Wirbel - das ist der Grund!

Expertin Friederike Werner (61, l.) nimmt die Statue genau unter die Lupe. Moderator Horst Lichter (61) und Verkäuferin Julia Wäger (36) unterhalten sich derweil. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Jetzt guck dir an, was die früher alles so gemacht haben", sinniert Horst Lichter (61), als er die nackte Jungen-Figur auf dem Präsentationstisch das erste Mal in Augenschein nimmt. Ergänzend fügt der Moderator hinzu: "Mit zwei Enten unter dem Arm!"

Mitgebracht hat die Bronze Julia Wäger (36). Die Projekt-Koordinatorin aus Köln will sich verkleinern und deshalb Ballast loswerden. "Meine emotionale Bindung ist sehr gering", sagt sie über das Objekt.

Eine spannende Hintergrundgeschichte zu ihrem Mitbringsel kann die 36-Jährige ebenfalls nicht bieten, obwohl es sich um ein Familienstück handelt. "Steht bei uns rum, seit ich denken kann", erklärt Wäger nüchtern. Lichter ist enttäuscht.

Glücklicherweise hat seine Expertin Friederike Werner noch ein paar interessante Fakten zu der Bronze-Statue ausgegraben. Sie stamme von "einem ganz interessanten Bildhauer", so die 61-Jährige.

R.W.D. Fabricius wirkte hauptsächlich in Dresden. Bekannt sei er vor allem für große Figuren wie den Ballwerfer vor dem Hygienemuseum. Die Statuette aus der Sendung war ursprünglich als Wasserspeier konzipiert.

Im Gegensatz zu Lichter bezeichnet Werner das Geflügel unter den Armen des entblößten Jungen jedoch als Gänse und nicht als Enten. Ein Aspekt, der im Verlauf noch heiß diskutiert wird. Bleibt nur die Frage: Was ist die Figur wert?