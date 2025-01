"Bares für Rares": Oma-Enkelin-Duo will Regeln brechen, dann stoppt Horst Lichter den Verkauf

Maria Bochem und ihre Enkelin Alina Gergen aus Bornheim wollen bei "Bares für Rares" ein kostbares Schmuckstück veräußern. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Maria Bochem und ihre Enkelin Alina Gergen aus Bornheim sind in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gekommen, um mehr über ein besonderes Schmuckstück zu erfahren.

"Wir verkaufen ein Armreif von einem guten Freund, dessen Frau ist verstorben und er kann ihn ja nicht tragen und deshalb soll er veräußert werden", erklärt die Kandidatin vor der Sendung.

Doch bevor das Schmuckstück verkauft werden kann, nimmt sich Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (59) dem Armreif an.

"Also, hier haben wir eine Raubkatze, die sich ums Armgelenk windet. Am Schwanz am Ende steckt so eine Lasche und die Katze greift mit der rechten Pfote darein, hält sich so eben fest und schafft eben so einen Reif", erklärt die Kunsthistorikerin und Kunstsachverständige zunächst.

Weiter verrät die Expertin, dass es sich um 750er-Gold handele. Das ist allerdings noch nicht alles, was die 59-Jährige zu dem Armreif sagen kann.