"Bares für Rares"-Klatsche: Händler bricht Verkauf ab und schickt Kandidaten heim!

Köln - Verkäufer Justin Azzat (29) hegt große Ambitionen für seinen Besuch bei " Bares für Rares ". Am Ende gibt es eine bittere Klatsche. Sein Auftritt im Händlerraum dauert nur wenige Sekunden!

Justin Azzat (29) aus Langenfeld in Nordrhein-Westfalen will bei "Bares für Rares" einen Ring zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der Baubegleiter für Glasfaserausbau aus Langenfeld in NRW hat einen opulenten Ring mit in das ZDF-Studio im Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Im Gespräch mit Horst Lichter (62) verrät er mehr über die Hintergründe.

"Der Ring ist von meiner Oma, und die hat ihn von ihrer Mutter - also quasi ein Erbstück. Und da sie ihn nicht mehr trägt, soll er jetzt verkauft werden", lässt Justin den Moderator wissen.

Den Erlös möchte der Verkäufer fair zwischen seiner eigenen Familie und seiner Großmutter aufteilen. Der 29-Jährige ist frisch verheiratet. Zudem erwarte seine Frau derzeit ein Kind. Gut gebrauchen kann er den Obolus also allemal.

Doch was ist das Schmuckstück wert? Das soll jetzt Heide Rezepa-Zabel herausfinden. Die Sachverständige erkennt sofort: "Der Ring stammt aus den 50er-Jahren!" Vor allem das Modul aus Diamanten und Brillanten sticht der 58-Jährigen ins Auge.

Ihre finale Bewertung fällt jedoch ernüchternd aus: "Der Stein in der Mitte mit seinen knapp 0,4 Karat, den würde ich nicht besonders hoch einschätzen. Das Design muss natürlich gefallen. Ich denke, es ist nicht so einfach verkäuflich", so die Expertin.