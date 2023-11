"Bares für Rares"-Satz geht viral: Sabine und Klaus äußern sich zum "Was wird"-Hype!

Am 18. Juni 2020 waren Sabine und Klaus in der beliebten ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" zu Gast. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Am 18. Juni 2020 sind Sabine und Klaus zu Gast in der beliebten ZDF-Trödelshow. Kurz bevor es für die beiden in den Händlerraum geht, geben sie noch ein kurzes Interview und sagen dabei den entscheidenden Satz, der heute Kult und ein eigenes Meme ist.

"Wir freuen uns", erklärt Sabine bevor die Versteigerung startet. "Wir freuen uns", bekräftigt ihr Mann Klaus. Daraufhin ergänzt Sabine: "Schauen wir mal, was wird." Und Klaus wiederholt das Satzfragment: "Was wird!"

Obwohl die Folge schon älter ist, entwickelte sich der "Schauen wir mal, was wird"-Satz erst in den vergangenen Monaten zu einem viralen Hit. Auf YouTube und TikTok erreichen Videos mit Bezug auf das Meme teilweise mehrere Millionen Klicks.

Im Gespräch mit der "Augsburger Allgemeine" erklären Sabine und Klaus jetzt, was sie von dem ungewollten Hype rund um ihren Kult-Dialog halten. Und der ehemalige Verkäufer stellt klar: "Wir können das nicht nachvollziehen!"

Natürlich seien manchmal lustige Menschen dabei, führt der treue "Bares für Rares"-Zuschauer weiter aus. Gleichzeitig betont er aber: "Wir fanden uns selbst oder diesen Satz nicht so herausragend!"