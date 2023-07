"Bares für Rares": So geht es für den Sensations-Obelix von TV-Star Oliver Wnuk nun weiter!

Eltville - Eine Obelix-Skizze von TV-Star Oliver Wnuk (47) sorgte bei der Sommerausgabe von " Bares für Rares " für große Händler-Augen. Das Objekt erzielte nicht nur einen ungeahnten Hammer-Preis, sein neuer Besitzer verriet auch, was damit nun passiert!

Schauspieler Oliver Wnuk (47, "Stromberg", r.) bot im "Bares für Rares"-Spezial eine originale Obelix-Zeichnung von Albert Uderzo (†92) an. © ZDF / Sascha Baumann

Die Primetime-Ausgabe der beliebten ZDF-Trödelshow fand in dieser Woche im historischen Kloster Eberbach statt. Die fast 900 Jahre Zisterzienserabtei ist vor allem als Schauplatz der Romanverfilmung "Der Name der Rose" bekannt.

Schauspieler Wnuk wird diesen Ort sicher in bester Erinnerung behalten. Der frühere "Stromberg"-Star hatte in dieser Woche eine originale Obelix-Zeichnung von Albert Uderzo (†92) im Gepäck.

"Mein Vater war Presse-Grossist. Also ein Händler zwischen Kiosk und Verlag. Er hat in einem Jahr in seiner Region mit die meisten Asterix-Hefte verkauft. Das war 1985", erklärte der 47-Jährige. Bei einem gemeinsamen Essen habe der Comic-Zeichner seinen Eltern dann dieses Bild geschenkt.

Der Kunst- und Antiquitätenhändler Sven Deutschmanek (47) war - wie Moderator Horst Lichter (61) - völlig begeistert von der Schwarz-Weiß-Kritzelei des korpulenten Galliers.

Wnuk wünschte sich nur magere 1000 bis 1500 Euro für sein Unikat. Ein Unding für den Experten. Er taxierte den Schätzpreis auf 3500 bis 4000 Euro. In Farbe wäre das Bild sogar bis zu 25.000 Euro wert gewesen.