"Bares für Rares"-Experte sorgt für Paukenschlag: So wertvoll ist der Bauschutt-Fund

Robert Turkovic und seine Mutter Darinka wollen bei "Bares für Rares" ein Gemälde verkaufen, das sie im Bauschutt gefunden haben. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Robert Turkovic und seine Mutter Darinka kommen mit einem Gemälde in das Pulheimer Walzwerk. "Ich habe letztes Jahr eine Altbauwohnung gekauft in Hamburg, und es lag da mitten in meinem Bauschutt", erklärt der Studio-Gast die Herkunft.

Seitdem beschäftigen die beiden nur zwei Fragen: "Wir wollen wissen, ob es echt ist und wie alt es ist." Mit dem möglichen Erlös möchte Darinka ihren Enkelkindern eine Freude machen. 500 Euro lautet der Wunschpreis. Doch was sagt der Experte?

"Ein wunderbares Beispiel für Stillleben-Malerei", sagt Colmar Schulte-Goltz (51) über den auf eine Holztafel gepinselten Blumenstrauß des niederländischen Maler Cornelis Johannes van Hulsteijn (1811-1887).

Die Blumen sind in verschiedenen Stadien ihres Lebens abgebildet und ein Zeichen für Vergänglichkeit, die Vanitas. Entscheidend für den Wert ist ein Hinweis auf der Rückseite. Dort wird durch einen renommierten Kunsthändler aus Den Haag die Echtheit des Werks bestätigt.