"Bares für Rares": Spektakuläres Objekt versetzt Händler in Aufregung!

Köln - So etwas haben die Händler bei " Bares für Rares " auch noch nicht häufig gesehen! Zwei Verkäuferinnen bringen ein spektakuläres Porzellan-Set mit in die beliebte ZDF-Trödelshow. Doch werden sie es auch los?

Claudia und Anna Huge aus Düsseldorf haben etwas ganz Besonderes mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Das Mutter-Tochter-Duo Claudia und Anna Huge aus Düsseldorf hat ein ganz besonderes Objekt mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. "Uns interessiert am meisten, was das wert ist und wo es herkommt", so Anna.

"Ach, Gott im Himmel!", zeigt sich Moderator Horst Lichter (62) von dem Set begeistert. Aber auch die Verkäuferinnen haben es ihm angetan: "Das ist wieder einer dieser wunderschönen Momente bei 'Bares für Rares', umgeben von bezaubernden Damen."

Das spektakuläre Porzellan-Set stamme von Claudias unlängst verstorbener Mutter. "Die hatte es schon immer in ihrer Vitrine stehen gehabt", erklärt die Düsseldorferin.

Aber was genau haben die beiden denn da mitgebracht? Eierbecher und "ein Sahnekännchen", wie Horst klarstellt.